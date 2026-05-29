Kêu gọi ngừng xung đột để chống dịch Ebola

Nhân viên Liên hợp quốc vận chuyển hàng viện trợ tại CHDC Congo

Trong thông điệp gửi người dân CHDC Congo, nhất là những người ở tỉnh Ituri - tâm điểm dịch bệnh hiện nay, ông Tedros khẳng định sự đoàn kết của WHO và các đối tác nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh và bảo vệ các cộng đồng tại CHDC Congo. Ông nhấn mạnh “một lệnh ngừng bắn, dù chỉ là tạm thời, cũng sẽ cứu được mạng sống, tạo không gian để hỗ trợ những người cần giúp đỡ nhất”.

Theo WHO, kể từ ngày 15/5 khi đợt bùng phát dịch Ebola được công bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, tại CHDC Congo đã có 10 ca tử vong được xác nhận do Ebola và 223 ca tử vong nghi mắc bệnh, trong tổng số khoảng 1.000 ca được xác nhận và nghi ngờ. Tuy nhiên, quy mô ảnh hưởng thực tế của đợt dịch này có thể lớn hơn, do virus đã âm thầm lây lan trong cộng đồng một thời gian.

Tình hình dịch bệnh tại CHDC Congo càng nguy hiểm khi diễn ra trong bối cảnh xung đột vũ trang gây ra tình trạng di dời dân cư và làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế, các nhân viên y tế phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm luôn rình rập. Theo WHO, xung đột, bất ổn, tình trạng cư dân phải di dời, thiếu lương thực, đang làm phức tạp các nỗ lực kiềm chế dịch bệnh.

Chia sẻ đánh giá của WHO về tình hình tại CHDC Congo, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cũng cho biết, dịch Ebola lan rộng khắp các tỉnh phía đông nước này. Ngoài dịch Ebola, tình hình nhân đạo nói chung cũng đáng lo ngại, trong khi công tác ứng phó quá tải và viện trợ gặp khó khăn.

