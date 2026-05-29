  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Kêu gọi ngừng xung đột để chống dịch Ebola

ClockThứ Bảy, 30/05/2026 09:41
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 28/5 đã đến Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, với lời kêu gọi các nhóm vũ trang tại nước này ngừng bắn ngay lập tức, tạo điều kiện để các nhân viên y tế tiếp cận và hỗ trợ người dân chống dịch Ebola đang bùng phát nguy hiểm.

Cuộc chiến chống EbolaDịch Ebola: Hơn 900 ca nghi nhiễm, CDC châu Phi và WHO cảnh báo nguy cơ lây lan nhanh chóngCHDC Congo đối mặt với làn sóng bùng phát dịch Ebola mới tại Ituri

 Nhân viên Liên hợp quốc vận chuyển hàng viện trợ tại CHDC Congo

Trong thông điệp gửi người dân CHDC Congo, nhất là những người ở tỉnh Ituri - tâm điểm dịch bệnh hiện nay, ông Tedros khẳng định sự đoàn kết của WHO và các đối tác nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh và bảo vệ các cộng đồng tại CHDC Congo. Ông nhấn mạnh “một lệnh ngừng bắn, dù chỉ là tạm thời, cũng sẽ cứu được mạng sống, tạo không gian để hỗ trợ những người cần giúp đỡ nhất”. 

Theo WHO, kể từ ngày 15/5 khi đợt bùng phát dịch Ebola được công bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, tại CHDC Congo đã có 10 ca tử vong được xác nhận do Ebola và 223 ca tử vong nghi mắc bệnh, trong tổng số khoảng 1.000 ca được xác nhận và nghi ngờ. Tuy nhiên, quy mô ảnh hưởng thực tế của đợt dịch này có thể lớn hơn, do virus đã âm thầm lây lan trong cộng đồng một thời gian.

Tình hình dịch bệnh tại CHDC Congo càng nguy hiểm khi diễn ra trong bối cảnh xung đột vũ trang gây ra tình trạng di dời dân cư và làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế, các nhân viên y tế phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm luôn rình rập. Theo WHO, xung đột, bất ổn, tình trạng cư dân phải di dời, thiếu lương thực, đang làm phức tạp các nỗ lực kiềm chế dịch bệnh.

Chia sẻ đánh giá của WHO về tình hình tại CHDC Congo, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cũng cho biết, dịch Ebola lan rộng khắp các tỉnh phía đông nước này. Ngoài dịch Ebola, tình hình nhân đạo nói chung cũng đáng lo ngại, trong khi công tác ứng phó quá tải và viện trợ gặp khó khăn.

https://nhandan.vn/keu-goi-ngung-xung-dot-de-chong-dich-ebola-post965785.html?gidzl=54PSIgNBwM4MMrLAgjNfPXPPL4cyWkas3my7IRtIkZO0NL5CiO3lDW0A04kqWkjc10XK7ZA4leqSeSlaOm

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Kêu gọingừng xung độtchống dịchEbola
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cuộc chiến chống Ebola

Dịch Ebola đang bùng phát ở mức đáng báo động từ Cộng hòa dân chủ Congo và lan nhanh sang các nước láng giềng ở khu vực Trung Phi, gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế về một đợt dịch bệnh nguy hiểm.

Cuộc chiến chống Ebola
CHDC Congo đối mặt với làn sóng bùng phát dịch Ebola mới tại Ituri

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đang phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch Ebola mới, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức cảnh báo rủi ro lên cao nhất, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh lan rộng sang nhiều quốc gia ở Trung và Đông Phi.

CHDC Congo đối mặt với làn sóng bùng phát dịch Ebola mới tại Ituri
Bộ Y tế: Nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam rất thấp nhưng không thể chủ quan

Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola, Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp, song vẫn cần duy trì cảnh giác cao độ. Ngành y tế đang tăng cường giám sát tại cửa khẩu, bệnh viện, cập nhật hướng dẫn chuyên môn và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Bộ Y tế Nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam rất thấp nhưng không thể chủ quan

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top