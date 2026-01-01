Tiếp tục hạn chế phương tiện vào cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Nhiều đoạn tuyến vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở do thời tiết mưa kéo dài. Ảnh: Văn Hiệp

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế, TP. Đà Nẵng cùng các đơn vị quản lý đường bộ về việc tiếp tục tổ chức giao thông tạm thời trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn các địa phương tiếp tục có mưa kéo dài, mặc dù lượng mưa không quá lớn, tuy nhiên vẫn có nguy cơ lớn xảy ra sạt lở, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông vào ban đêm.

Do vậy, để đảm bảo an toàn trên tuyến trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan về việc tiếp tục triển khai phương án tổ chức giao thông tạm thời.

Theo đó, cấm các loại xe khách, xe tải ≥ 6 trục, bao gồm cả xe thân liền và tổ hợp xe đầu kéo lưu thông trên tuyến. Thời điểm thực hiện bắt đầu từ 5 giờ ngày 5/1 đến 17 giờ ngày 5/3/2026 và chỉ cho các phương tiện còn lại lưu thông trên tuyến từ 5 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Sau thời gian trên sẽ đánh giá và có phương án thông xe bình thường.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế, TP. Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở người điều khiển phương tiện tuân thủ, không đi vào các đoạn tuyến trong khung giờ cấm để đảm bảo an toàn.