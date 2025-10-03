Thúc đẩy tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia

Phó Bí Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu TP. Huế

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Phát triển đường sắt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia”.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá kỹ tiến độ triển khai, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cụ thể. Đồng thời, cần chủ động cập nhật, hoàn thiện nội dung báo cáo để trình Quốc hội xem xét, bổ sung vào nghị quyết.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến phát triển đường sắt; đẩy nhanh tiến độ tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, rà soát công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; chủ động đi trước một bước để tạo thuận lợi cho các giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, làm rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ sau phiên họp thứ ba, nhất là đối với các dự án đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Nội dung thảo luận tập trung vào các vấn đề: Tiến độ GPMB, bố trí vốn đầu tư, di dời hệ thống điện 110kV trở lên, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt, kinh nghiệm phát triển công nghiệp đường sắt và hệ thống thông tin, tín hiệu của các nước.

Tại điểm cầu TP. Huế, UBND thành phố đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án đường sắt đề nghị bố trí vốn ngân sách Trung ương năm 2025 cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tổng nhu cầu vốn, năm 2025: 290 tỷ đồng (trong đó 60 tỷ đồng hoàn ứng ngân sách thành phố); năm 2026: 6.065 tỷ đồng.

Hiện nay, thành phố đã khởi công xây dựng 4 khu tái định cư và khu nghĩa trang phục vụ dự án. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND TP. Huế đã ứng trước 60 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, đồng thời triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang, chợ, trường học còn lại, đảm bảo khởi công trước ngày 30/11/2025.

TP. Huế cũng kiến nghị Ban Quản lý dự án đường sắt cập nhật lại hướng tuyến và vị trí nhà ga (tại Phú Mỹ và Chân Mây) cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đã được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý dự án sớm bàn giao mặt bằng thực địa để địa phương xác định ranh giới, số hộ tái định cư, quản lý quỹ đất và hành lang an toàn của dự án.

TP. Huế khởi công khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời biểu dương các đơn vị đã chủ động huy động, thu xếp nguồn vốn cho hai dự án trọng điểm là Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Thủ tướng cũng đánh giá cao cách làm của tỉnh Ninh Bình trong công tác GPMB, đề nghị các địa phương tham khảo, học tập để áp dụng linh hoạt, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện, công bố 37 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về đường sắt tốc độ cao - trên cơ sở tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) - trong tháng 10/2025, làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo của dự án.