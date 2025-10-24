Ngày 25/10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trước đó, ngày 24/10 trong phiên họp buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 19 ý kiến đại biểu phát biểu, 01 ý kiến đại biểu tranh luận; trong đó, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, đánh giá nội dung dự thảo Luật đã thể hiện rõ tư duy đổi mới trong xây dựng pháp luật: ngắn gọn, dễ tiếp cận và đúng với thẩm quyền của Quốc hội.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: phạm vi điều chỉnh bố cục của dự thảo Luật; khái niệm giám sát; nguyên tắc hoạt động giám sát; phối hợp, công khai, minh bạch trong hoạt động giám sát; trách nhiệm báo cáo của chủ thể giám sát; thẩm quyền và hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; giám sát chuyên đề; hoạt động chất vấn; hậu giám sát; theo dõi, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát; các điều kiện bảo đảm về cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực cho hoạt động giám sát; việc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong hoạt động giám sát...

Kết thúc thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội nghe các nội dung: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Khắc Định trình bày: Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV; Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nội dung trên.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV; Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH); trong đó, có 430 đại biểu tán thành (bằng 90,72% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số ĐBQH).

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu; tiến hành bỏ phiếu kín về công tác nhân sự; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Quốc hội nghe Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội) trình bày các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 431 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,93% tổng số ĐBQH); trong đó, có 431 đại biểu tán thành (bằng 90,93% tổng số ĐBQH).

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026 (miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy) bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 418 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 88,19% tổng số ĐBQH); trong đó có 418 đại biểu tán thành (bằng 88,19% tổng số ĐBQH).

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 428 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,30% tổng số ĐBQH); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số ĐBQH), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số ĐBQH).

Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 422 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89,03% tổng số ĐBQH); trong đó, có 422 đại biểu tán thành (bằng 89,03% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, Quốc hội nghe các nội dung: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nội dung trên.