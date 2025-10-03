UN Tourism: Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tặng quà ông ông Beka Jakeli - Trưởng Ban Đối ngoại UN Tourism. (Ảnh: Bộ VHTTDL)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay nhân dịp tham dự Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững tại Tây Ban Nha vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm và làm việc với Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc (UN Tourism).

Phát triển các thương hiệu Việt Nam về du lịch nông thôn

Tại buổi làm việc, rà soát các kết quả hợp tác hai bên, Trưởng Ban Đối ngoại UN Tourism, ông Beka Jakeli khẳng định chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng có ý nghĩa lịch sử.

Ông Beka Jakeli đồng thời chia sẻ Tổng Thư ký và Lãnh đạo Cấp cao UN Tourism đánh giá cao vai trò, đóng góp của Việt Nam tại cơ chế đa phương quan trọng nhất thế giới này về du lịch, khẳng định ngay từ khi gia nhập UNWTO (nay là UN Tourism) kể từ năm 1981 đến nay, Việt Nam đã thể hiện vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm, thường xuyên tổ chức các sự kiện quan trọng của du lịch thế giới nói riêng và UN Tourism nói chung.

Đặc biệt trước đó, tháng 12/2024, Việt Nam đã tổ chức thành công 2 sự kiện quan trọng của UN Tourism, là Phiên họp thường niên Mạng lưới Làng Du lịch tốt nhất thế giới lần thứ hai và Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn lần thứ nhất. Trong đó, xây dựng, triển khai định hướng, ưu tiên trên quy mô toàn cầu về du lịch nông thôn.

Hai sự kiện cũng đã góp phần phát triển du lịch cộng đồng, tăng cường gắn kết, cộng hưởng giữa ngành du lịch và nông nghiệp, góp phần phát triển, thay đổi diện mạo của khu vực nông thôn, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho người dân, trong đó có phụ nữ, hướng đến thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong khuôn khổ Chương trình Nghị sự 2030.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Việt Nam quan tâm tăng cường hợp tác với Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc. Ông cũng kiến nghị quan điểm, định hướng phát triển hợp tác Việt Nam-UN Tourism cần được triển khai theo phương châm: “Càng phối hợp, càng hiểu nhau, càng thiết thực và càng hiệu quả.” Trong đó, tập trung tận dụng, phát huy những nguồn lực sẵn có để đạt được các kết quả hợp tác tối ưu nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của UN Tourism với Việt Nam trong việc tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về Du lịch nông thôn lần thứ nhất vào tháng 12/2024 tại tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, Bộ trưởng khẳng định quan điểm của Việt Nam “làng, xã mạnh thì đất nước sẽ mạnh, thịnh vượng, hùng cường.”

Ông cũng cho biết định hướng, mong muốn phát triển các thương hiệu của Việt Nam về du lịch nông thôn, trong đó có các danh hiệu Làng Du lịch tốt nhất do UN Tourism công nhận đều tập trung, gắn bó chặt chẽ với xu hướng du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm trên thế giới, đóng góp cho sự phát triển bền vững của các quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Chiến lược hợp tác dài hạn

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao đổi với đại diện UN Tourism những kinh nghiệm chia sẻ của Việt Nam tại Hội nghị Thế giới về Chính sách văn hóa và Phát triển bền vững về mô hình gắn kết du lịch và văn hóa hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững, cùng Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp quốc tại Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bình). Đáng nói là kinh nghiệm này đã được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, trong đó một số quốc gia mong muốn được nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn tại nước bạn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Việt Nam đã thực sự vượt qua những khó khăn, thách thức chưa từng có của đại dịch COVID-19 và đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong thời gian vừa qua, trong đó hướng đến mục tiêu đón từ 22-23 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2025. Du lịch đã thực sự trở thành điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế và thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Về định hướng hợp tác trong thời gian sắp tới, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện UN Tourism đã trao đổi về việc mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe; thực hiện quy hoạch du lịch trong bối cảnh Việt Nam đã hoàn tất quá trình sắp xếp lại địa giới hành chính các tỉnh, thành phố trong cả nước…

Đặc biệt, hai bên sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các nền tảng, tận dụng các tiến bộ, thành tựu về phát triển khoa học, công nghệ; hợp tác trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Luật Du lịch…

Tại buổi gặp mặt, đại diện Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc đã trân trọng chuyển lời mời Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tham dự Phiên họp thường niên Mạng lưới Làng Du lịch tốt nhất thế giới lần thứ ba và Lễ trao giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2025, tổ chức từ ngày 17-18/10/2025 tại Hồ Châu, Trung Quốc ,và Phiên họp lần thứ 26 Đại hội đồng Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc, tổ chức từ 7-11/11/2025, tại thủ đô Riyadh, Ả rập Xê út.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng định Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ sắp xếp tham dự các sự kiện quan trọng nêu trên của ngành du lịch thế giới.