Trường mầm non tư thục: Xu hướng lựa chọn của nhiều phụ huynh

Giờ học tại Trường Mầm non Safari Kid

Theo ghi nhận từ một số cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn, lượng phụ huynh đến tìm hiểu và đăng ký nhập học có xu hướng tăng so với các năm trước. Lý do phổ biến là phụ huynh mong muốn có môi trường an toàn, lớp học có sĩ số vừa phải để trẻ được quan tâm kỹ hơn, chương trình học đa dạng và thời gian đưa đón linh hoạt.

Chị Nguyễn Thị Hiền (phường Thủy Xuân) có con 4 tuổi đang theo học tại một trường mầm non tư thục gần nhà. Chị cho biết, hai vợ chồng thu nhập không quá cao, nhưng vẫn quyết định cho con học tư dù học phí cao hơn đáng kể so với trường công lập.

“Điều mình lo nhất là an toàn. Lớp ít bạn hơn, cô sẽ biết được tính cách của từng bé. Thêm nữa, giờ đưa đón linh hoạt, phù hợp với người đi làm toàn thời gian như vợ chồng mình”, chị Hiền chia sẻ.

Một điểm khiến nhiều phụ huynh cân nhắc khi chọn trường tư là các hoạt động tăng cường như làm quen tiếng Anh, vận động, trải nghiệm khá phong phú. Một số trường giới thiệu các phương pháp giáo dục sớm như Montessori, Glenn Doman, Reggio Emilia… đi kèm cơ sở vật chất tương đối mới. “Mình không kỳ vọng con giỏi sớm, chỉ cần con vui, hợp tác tốt, tự lập dần và được chăm kỹ”, chị Hiền nói.

Không riêng chị Hiền, nhiều phụ huynh trẻ thường hỏi kỹ về quy trình đón - trả trẻ, camera, suất ăn, lịch ngủ, vệ sinh đồ dùng, cách xử lý khi trẻ ốm, và đặc biệt là cách giáo viên tương tác, dỗ dành, hướng dẫn trẻ.

Một thực tế là học phí mầm non ngoài công lập ở Huế khá đa dạng. Tùy quy mô, cơ sở vật chất, sĩ số lớp, chất lượng đội ngũ và chương trình, mức học phí thường dao động khoảng 1,5 - 5 triệu đồng/tháng. Đây là con số không nhỏ với nhiều gia đình, nhưng được một bộ phận phụ huynh xem như khoản “đầu tư” cho sự yên tâm và nền tảng ban đầu của con.

Sự phân tầng học phí cũng tạo ra nhiều nhóm lựa chọn: Có gia đình ưu tiên trường gần nhà, học phí vừa tầm; có gia đình lại thích học theo phương pháp triết lý giáo dục; có phụ huynh lại đặt nặng yếu tố bán trú, ăn uống, đưa đón... Dù chọn theo tiêu chí nào, xu hướng chung của nhiều phụ huynh là chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Ở góc độ nhà trường, cô Võ Thị Phương Nhi, người sáng lập, quản lý hệ thống mầm non Safari Kid tại Huế cho biết, phụ huynh hiện đặc biệt quan tâm đến chất lượng chăm sóc, mức độ an toàn, sĩ số lớp và các chương trình giáo dục hiện đại. Không chỉ dừng ở câu hỏi “con học gì”, nhiều phụ huynh còn đặt vấn đề “con được chăm thế nào”. Vì vậy, các quy trình chăm sóc, dinh dưỡng, an toàn ngày càng trở thành yếu tố tạo khác biệt và cạnh tranh giữa các cơ sở.

Mầm non ngày càng được nhìn nhận như một cấp học quan trọng. Ở độ tuổi này, trẻ cần môi trường giao tiếp để phát triển ngôn ngữ và kỹ năng xã hội; cần vận động để hoàn thiện thể chất; cần nề nếp sinh hoạt để hình thành tính tự lập. Bởi vậy, kỳ vọng của phụ huynh cũng thay đổi: không chỉ “trông cho hết giờ” mà còn là một môi trường nuôi dưỡng thói quen tốt, khơi gợi hứng thú, giúp trẻ tự tin và biết hợp tác.

Dù vậy, không phải cơ sở nào gắn mác “quốc tế”, “giáo dục sớm” cũng phù hợp với mọi trẻ. Quan trọng nhất, trường phải tạo cho trẻ cảm giác an toàn, được tôn trọng và được yêu thương, mỗi ngày đến lớp là một ngày nhẹ nhàng, vui vẻ.