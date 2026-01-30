  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 30/01/2026 15:12

Trường mầm non tư thục: Xu hướng lựa chọn của nhiều phụ huynh

HNN - Ngày càng nhiều phụ huynh ở Huế tìm đến các cơ sở mầm non ngoài công lập. Không chỉ dừng lại ở nhu cầu “gửi con để đi làm”, nhiều gia đình trẻ xem mầm non là giai đoạn rèn thói quen và kỹ năng xã hội cho con. Từ đó, chuyện chọn trường luôn được phụ huynh cân nhắc kỹ lưỡng phù hợp với chất lượng chăm sóc lẫn khả năng tài chính.

Giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớmVun đắp những khu vườn của béNâng chất lượng cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

 Giờ học tại Trường Mầm non Safari Kid

Theo ghi nhận từ một số cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn, lượng phụ huynh đến tìm hiểu và đăng ký nhập học có xu hướng tăng so với các năm trước. Lý do phổ biến là phụ huynh mong muốn có môi trường an toàn, lớp học có sĩ số vừa phải để trẻ được quan tâm kỹ hơn, chương trình học đa dạng và thời gian đưa đón linh hoạt.

Chị Nguyễn Thị Hiền (phường Thủy Xuân) có con 4 tuổi đang theo học tại một trường mầm non tư thục gần nhà. Chị cho biết, hai vợ chồng thu nhập không quá cao, nhưng vẫn quyết định cho con học tư dù học phí cao hơn đáng kể so với trường công lập.

“Điều mình lo nhất là an toàn. Lớp ít bạn hơn, cô sẽ biết được tính cách của từng bé. Thêm nữa, giờ đưa đón linh hoạt, phù hợp với người đi làm toàn thời gian như vợ chồng mình”, chị Hiền chia sẻ.

Một điểm khiến nhiều phụ huynh cân nhắc khi chọn trường tư là các hoạt động tăng cường như làm quen tiếng Anh, vận động, trải nghiệm khá phong phú. Một số trường giới thiệu các phương pháp giáo dục sớm như Montessori, Glenn Doman, Reggio Emilia… đi kèm cơ sở vật chất tương đối mới. “Mình không kỳ vọng con giỏi sớm, chỉ cần con vui, hợp tác tốt, tự lập dần và được chăm kỹ”, chị Hiền nói.

Không riêng chị Hiền, nhiều phụ huynh trẻ thường hỏi kỹ về quy trình đón - trả trẻ, camera, suất ăn, lịch ngủ, vệ sinh đồ dùng, cách xử lý khi trẻ ốm, và đặc biệt là cách giáo viên tương tác, dỗ dành, hướng dẫn trẻ.

Một thực tế là học phí mầm non ngoài công lập ở Huế khá đa dạng. Tùy quy mô, cơ sở vật chất, sĩ số lớp, chất lượng đội ngũ và chương trình, mức học phí thường dao động khoảng 1,5 - 5 triệu đồng/tháng. Đây là con số không nhỏ với nhiều gia đình, nhưng được một bộ phận phụ huynh xem như khoản “đầu tư” cho sự yên tâm và nền tảng ban đầu của con.

Sự phân tầng học phí cũng tạo ra nhiều nhóm lựa chọn: Có gia đình ưu tiên trường gần nhà, học phí vừa tầm; có gia đình lại thích học theo phương pháp triết lý giáo dục; có phụ huynh lại đặt nặng yếu tố bán trú, ăn uống, đưa đón... Dù chọn theo tiêu chí nào, xu hướng chung của nhiều phụ huynh là chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Ở góc độ nhà trường, cô Võ Thị Phương Nhi, người sáng lập, quản lý hệ thống mầm non Safari Kid tại Huế cho biết, phụ huynh hiện đặc biệt quan tâm đến chất lượng chăm sóc, mức độ an toàn, sĩ số lớp và các chương trình giáo dục hiện đại. Không chỉ dừng ở câu hỏi “con học gì”, nhiều phụ huynh còn đặt vấn đề “con được chăm thế nào”. Vì vậy, các quy trình chăm sóc, dinh dưỡng, an toàn ngày càng trở thành yếu tố tạo khác biệt và cạnh tranh giữa các cơ sở.

Mầm non ngày càng được nhìn nhận như một cấp học quan trọng. Ở độ tuổi này, trẻ cần môi trường giao tiếp để phát triển ngôn ngữ và kỹ năng xã hội; cần vận động để hoàn thiện thể chất; cần nề nếp sinh hoạt để hình thành tính tự lập. Bởi vậy, kỳ vọng của phụ huynh cũng thay đổi: không chỉ “trông cho hết giờ” mà còn là một môi trường nuôi dưỡng thói quen tốt, khơi gợi hứng thú, giúp trẻ tự tin và biết hợp tác.

Dù vậy, không phải cơ sở nào gắn mác “quốc tế”, “giáo dục sớm” cũng phù hợp với mọi trẻ. Quan trọng nhất, trường phải tạo cho trẻ cảm giác an toàn, được tôn trọng và được yêu thương, mỗi ngày đến lớp là một ngày nhẹ nhàng, vui vẻ.

An Nhiên
 Từ khóa:
mầm nontư thụcxu hướng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chia sẻ áp lực với hệ thống mầm non công lập

Cùng với hệ thống công lập, các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) ngoài công lập ngày càng khẳng định vai trò trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; nỗ lực xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm.

Chia sẻ áp lực với hệ thống mầm non công lập
Quản lý hàng hóa trong xu hướng bùng nổ thương mại điện tử

Hiện nay, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đang gia tăng về số lượng và đa dạng về loại hình, tạo ra cơ hội và cả thách thức với ngành hải quan. Vừa qua, ngành hải quan tập trung xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thực hiện hải quan số với khả năng tích hợp cao, theo hướng cho phép tự động hóa hoàn toàn từ khâu tiếp nhận tờ khai, kiểm tra thuế đến giải phóng hàng.

Quản lý hàng hóa trong xu hướng bùng nổ thương mại điện tử
Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Ngày 3/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo trực tuyến “Nâng cao chất lượng quản lý các hoạt động giáo dục nhằm duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi”. Điểm cầu tại TP. Huế được tổ chức tại Trường Mầm non I (phường Thuận Hóa).

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
Những mầm non lại xanh sau lũ

Sau đợt lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, nhiều diện tích rau màu ở phường Hóa Châu bị ngập sâu, mất trắng. Thế nhưng, trên những thửa ruộng còn in vệt bùn non, những mầm xanh đã bắt đầu nhú lên từ đôi tay bền bỉ của nông dân và nỗ lực khôi phục “vựa rau” của chính quyền địa phương.

Những mầm non lại xanh sau lũ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top