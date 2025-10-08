Thủ tướng: Phải kiểm soát, không để tiếp diễn nạn đầu cơ, thổi giá bất động sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp về phát triển nhà ở xã hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 11/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ Hai, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo) có chủ đề Phát triển đột phá về nhà ở xã hội.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các ngân hàng, hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và liên quan.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, chúng ta đang ở đợt cao điểm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng tốc, bứt phá, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong số đó có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế, xã hội; hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Để vận hành đồng bộ thị trường bất động sản nhà ở cần phải phát triển, mở rộng các loại hình nhà ở, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường cho các đối tượng chính sách xã hội.

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 8/1/2025 của Chính phủ đã xác định tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, cụ thể là Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Chúng ta phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành trên 100 nghìn căn nhà ở xã hội.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở, bất động sản ở các phân khúc, nhất là phân khúc nhà ở có giá hợp lý, nhà ở xã hội; tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng định giá, đấu giá đất đai, xử lý kịp thời các việc thao túng, đẩy giá đầu cơ nhằm ổn định thị trường bất động sản với thể chế đồng bộ hơn, cơ chế, chính sách đồng bộ ưu đãi hơn, thủ tục thuận hành chính tiện hơn, tạo nguồn cung nhà ở lớn hơn với phân khúc hợp lý hơn, giá cả thấp hơn, qua đó bảo đảm quyền có nhà ở của người dân.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 Nghị quyết, nhiều công điện, 12 văn bản chỉ đạo điều hành liên quan lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó giao 41 nhiệm vụ cụ thể các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đặc biệt trong Quyết định số 444/QĐ-Thủ tướng ngày 27/2/2025, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng cho biết đến nay, cả nước đang đầu tư 132.616 căn nhà ở xã hội, trong đó 9 tháng qua qua khởi công 73 dự án với quy mô 57.815 căn hộ, có 22/34 địa phương đạt và vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, bất cập, đó là: một số cơ chế, chính sách phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội chưa được sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tế; chưa triển khai Đề án trung tâm giao dịch bất động sản, quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý; thiếu nguồn cung nhà ở xã hội có giá phù hợp, trong khi tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội còn chậm; giá nhà ở, đặc biệt nhà ở đô thị vượt quá khả năng chi trả của người dân.

Ngoài ra còn tình trạng đẩy giá, tạo giá cao, giá ảo, gây nhiễu loạn thông tin, thị trường nhằm trục lợi; số chủ đầu tư dự án bất động sản đưa ra chào giá cao hơn nhiều so mức trung bình nhu cầu của xã hội; công tác vận hành giao dịch bất động sản chưa thống nhất, còn tiềm ẩn rủi ro, thiếu minh bạch; thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu minh bạch; cần kiểm soát rủi ro, kiểm soát dòng tiền đi vào những chỗ đầu cơ, tích trữ, “bong bóng” bất động sản.

Tại Phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu trao đổi thẳng thắn, chân thành, phản ánh đúng tình hình, đưa ra giải pháp đột phá, cụ thể, thực hiện công tác triển khai sàn giao dịch bất động sản với một số yêu cầu kiểm soát về giá, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản ổn định, công bằng, lành mạnh, bền vững, không để tiếp diễn tình trạng đầu cơ, thổi giá, trục lợi.

Cùng với đó, tăng cường khả năng tiếp cận mua nhà, bảo đảm quyền có nhà ở cho người dân, nhất là người lao động, người có thu nhập thấp, trung bình, người yếu thế.

Nhấn mạnh, mục tiêu hoàn thành 100 nghìn căn nhà ở xã hội năm 2025 là thách thức lớn, cần có giải pháp đột phá, trong đó có 8/34 địa phương rất khó khăn hoàn thành chỉ tiêu được giao, Thủ tướng Chính phủ lưu ý phát triển nhà ở xã hội, không chỉ là phát triển nhà cao tầng ở đô thị, mà bất kỳ nơi nào có người dân thuộc các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội có nhu cầu đều phải phát triển nhà ở xã hội, nhất là trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ, công chức, người lao động di chuyển nơi làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu thảo luận tập trung vào các vấn đề như: giải pháp tăng cường nguồn cung nhà ở thương mại, nhất là nhà ở xã hội với giá phù hợp; giải pháp tiết giảm chi phí đầu tư, chi phí đầu vào để giảm giá thành nhà ở; chính sách phù hợp để ngăn chặn hành vi "găm hàng", thổi giá, đầu cơ, trục lợi; chính sách tín dụng hướng vào phát triển nhà ở xã hội; tính khả thi của việc giao dự án xây dựng nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp; việc xây dựng sàn giao dịch bất động sản.

Đặt câu hỏi, tại sao cùng cơ chế, chính sách pháp luật chung nhưng có địa phương lại làm tốt, có địa phương lại làm chưa tốt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu nêu nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; cùng với đó đề xuất các thể chế, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, cũng như chính sách tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhà ở như chính sách thuê, thuê mua nhà ở xã hội./.