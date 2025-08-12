  • Huế ngày nay Online
Thứ Hai, 25/08/2025
BestPrice Travel cập nhật xu hướng giá vé máy bay dịp 2/9 và cuối năm 2025

Thị trường vé máy bay nội địa đang bước vào giai đoạn cao điểm khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cận kề. Nhiều tuyến ghi nhận mức giá tăng 30–50% so với ngày thường, trong khi vé quốc tế lại xuất hiện nhiều chương trình khuyến mại, tạo ra bức tranh giá vé trái chiều.

Nội địa tăng cao dịp lễ

Theo ghi nhận từ BestPrice Travel, vé máy bay TP.HCM – Hà Nội hiện có giá khứ hồi hạng phổ thông dao động 4,5–7,5 triệu đồng, tăng đáng kể so với mức trung bình 3 triệu đồng vào tháng 9. Các đường bay du lịch biển như Hà Nội – Đà Nẵng, TP.HCM – Phú Quốc cũng đồng loạt tăng, đặc biệt trong những ngày sát lễ.

 Bảng giá tham khảo một số chặng nội địa (VNĐ. Giá đã gồm thuế phí)
 Sân bay nhộn nhịp hơn khi sắp tới dịp 2/9

 

Quốc tế có nhiều lựa chọn “dễ chịu”

Trái ngược, một số đường bay quốc tế ghi nhận mức giá mềm hơn. Vé khứ hồi TP.HCM – Bangkok dịp 2/9 hiện từ 4 triệu đồng, thấp hơn cả vé nội địa đi Hà Nội hay Phú Quốc. Các tuyến xa hơn như TP.HCM – Tokyo hay Hà Nội – Seoul cũng đang có mức khởi điểm cạnh tranh, đặc biệt nhờ các chương trình khuyến mại từ hãng hàng không.

Ví dụ, Vietnam Airlines triển khai ưu đãi lớn: vé nội địa áp dụng cho hành trình từ cuối tháng 8 đến hết 31/12/2025, và vé quốc tế từ 1/9/2025 đến 31/5/2026. Nhờ đó, giá vé đi Nhật, Hàn, Thái Lan… có nhiều lựa chọn khởi điểm hấp dẫn.

Bảng giá tham khảo một số chặng quốc tế (VNĐ. Giá đã gồm thuế phí) 

 Khuyến nghị đặt vé máy bay giá rẻ

Ông Nguyễn Văn Đạt, Giám đốc Điều hành BestPrice Travel, nhận định:
“Với tình hình đặt chỗ hiện nay, khách nội địa nên chốt vé trước 2–6 tuần để tránh giá leo thang. Riêng vé quốc tế, khoảng thời gian tháng 10–11 được xem là ‘điểm vàng’ trước khi bước vào mùa cao điểm Giáng sinh – Tết.”

Để hỗ trợ khách, BestPrice duy trì chương trình “Săn vé 0 đồng mỗi thứ Sáu”, giúp nhiều hành khách mua được vé giá siêu thấp – chỉ cần thanh toán thuế phí. Nhiều trường hợp thành công ghi nhận vé Hà Nội – TP.HCM chỉ còn 700.000 đồng, TP.HCM – Đà Nẵng còn 715.000 đồng.

Chương trình săn vé máy bay 0đ của BestPrice Travel 

BestPrice cũng đưa ra một số gợi ý:

  • Ưu tiên chuyến bay sáng sớm hoặc đêm muộn.
  • Chọn bay giữa tuần thay vì cuối tuần.
  • Theo dõi thường xuyên các thông báo khuyến mãi từ hãng hàng không.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm và vị thế tổng đại lý cấp 1 của nhiều hãng bay, BestPrice Travel cho biết sẽ tiếp tục mang đến khách hàng lựa chọn đa dạng, giá hợp lý và dịch vụ đặt vé an toàn, tiện lợi.

BestPrice Travel xu hướng giá vé máy bay
