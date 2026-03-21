Quan tâm đào tạo nhân lực cho ngành quản lý đất đai

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tư vấn tuyển sinh năm 2026 cho học sinh

Nhu cầu nhân lực tăng trong 5 - 10 năm tới

Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, sức hút của ngành quản lý đất đai và bất động sản đến từ vai trò thiết yếu của quỹ đất trong mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Trước hết, quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu rất lớn về quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng và phát triển dự án. Những công trình trọng điểm như tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam hay các tuyến cao tốc liên vùng đang được triển khai chính là minh chứng rõ nét cho xu thế này.

Thị trường bất động sản ngày càng hướng tới sự minh bạch và chuyên nghiệp, đòi hỏi mọi hoạt động giao dịch, định giá và quản lý phải dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc. Đặc biệt, khi Luật Đất đai 2024 cùng các luật liên quan như Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở có hiệu lực, cả khu vực nhà nước lẫn doanh nghiệp đều đang thiếu hụt đội ngũ nhân sự am hiểu pháp luật và có tư duy quản lý hiện đại để xử lý các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực đất đai.

Đánh giá về triển vọng nghề nghiệp, PGS.TS. Nguyễn Văn Bình khẳng định, trong 5 - 10 năm tới, nhu cầu nhân lực của ngành này không những không giảm mà còn tăng trưởng mạnh theo chiều sâu.

Ở khu vực nhà nước, các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan liên quan đang rất cần đội ngũ cán bộ trẻ, có khả năng ứng dụng công nghệ trong đo đạc, lập bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều địa phương đã “đặt hàng” số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp, nhưng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ.

Trong khi đó, khối doanh nghiệp tư nhân cũng đang “khát” nhân lực chất lượng cao. Các tập đoàn bất động sản, công ty tư vấn, định giá và môi giới cần những chuyên gia có khả năng phân tích thị trường, định giá tài sản và quản lý dự án. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực đo đạc - bản đồ, quy hoạch sử dụng đất cũng đòi hỏi kỹ sư thành thạo công nghệ, có tay nghề cao.

Điều này mở ra cơ hội việc làm rộng lớn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người học: Không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phải có năng lực ứng dụng thực tiễn.

Gắn đào tạo với thực tiễn

Một trong những điểm khác biệt của chương trình đào tạo ngành quản lý đất đai và bất động sản tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết quản lý và ứng dụng công nghệ không gian hiện đại.

Nhiều sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cho biết, sinh viên không chỉ học các kiến thức về quản lý hay kinh tế, mà còn được đào sâu vào những lĩnh vực kỹ thuật cốt lõi như viễn thám, trắc địa - bản đồ, thẩm định giá… Qua đó, người học được trang bị khả năng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, vừa vững pháp lý, vừa thành thạo công cụ số.

Khối kiến thức chuyên ngành tập trung vào quản lý nhà nước về đất đai, đăng ký - thống kê đất đai, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn, định giá đất và bất động sản, bồi thường giải phóng mặt bằng… Khối thực hành, thực tập gắn với thực tiễn; sinh viên được tham gia các học phần như trắc địa thực hành, xây dựng bản đồ, đăng ký thống kê đất đai… cùng các kỳ tiếp cận nghề, thao tác nghề và thực tế nghề nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Nhờ cách tiếp cận này, sinh viên không chỉ “học để biết” mà còn “học để làm”, sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc ngay khi ra trường. Để nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp đã xây dựng mạng lưới hợp tác sâu rộng với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Các đối tác bao gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, các ngân hàng thương mại tại thành phố Huế và các tỉnh lân cận, cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trắc địa - bản đồ, quy hoạch và bất động sản.

Sinh viên có cơ hội tham gia học tập, thực tập trực tiếp tại các đơn vị này. Nhiều đồ án tốt nghiệp được xây dựng dựa trên dữ liệu và bài toán thực tế, giúp người học tiếp cận sớm với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Nhờ đó, tỷ lệ sinh viên được tuyển dụng ngay sau khi kết thúc thực tập khá cao, tạo lợi thế lớn trong quá trình khởi nghiệp và phát triển nghề nghiệp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tích hợp các công nghệ hiện đại vào đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận AI, dữ liệu lớn, GIS và công nghệ bay không người lái. Qua đó, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động.