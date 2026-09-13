Tàu hàng chở 17 thuyền viên bị mắc cạn tại khu vực biển Bình An

Tàu hàng STARCITY chở theo hàng chục tấn nhiên liệu bị mắc cạn tại vùng biển Bình An. Ảnh: Chân Mây

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 55 phút ngày 12/9. Tàu STARCITY có quốc tịch Việt Nam, trọng tải toàn phần 24.157 tấn, trong hành trình không chở hàng đã bị mắc cạn tại tọa độ 16°19'05"N; 107°59'22"E, cách biên luồng hàng hải Chân Mây khoảng 1,3 hải lý thuộc khu vực biển Bình An, vịnh Chân Mây, TP. Huế.

Theo ghi nhận tại hiện trường, vị trí tàu mắc cạn không gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực. Tàu nằm ở hướng mũi khoảng 160 độ, bị nghiêng trái khoảng 2 độ và đã thả neo trái cố định với 7 đường xích neo dưới nước. Kiểm tra ban đầu cho thấy, thân tàu không bị thủng, chất đáy chủ yếu là cát, thân tàu còn rung lắc nhẹ. Trên tàu thời điểm xảy ra sự cố có 17 thuyền viên cùng 247 tấn nhiên liệu (gồm 22 tấn dầu DO và 225 tấn dầu FO).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã cử lực lượng có kinh nghiệm đến hiện trường, phối hợp cùng hoa tiêu hướng dẫn thuyền trưởng cố định vị trí tàu, khảo sát các két nước ballast và kiểm tra tình trạng xung quanh thân tàu. Chủ tàu cũng đã ký hợp đồng thuê 2 tàu lai là Quảng Đà với công suất 3.263 HP và Chân Mây 2 với công suất 1.800 HP để triển khai cứu hộ, hỗ trợ đưa tàu thoát cạn.

Công tác cứu hộ tàu hàng sẽ được triển khai khi thời tiết thuận lợi. Ảnh: Chân Mây

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh ở cấp 6, cấp 7 kèm theo sóng lớn, 2 tàu lai không thể tiếp cận để bắt dây kéo tàu STARCITY. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, các tàu lai đã phải rời khu vực về neo đậu tại cầu cảng để chờ thời tiết cải thiện.

Hiện tại, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế vẫn đang duy trì liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng và chủ tàu, theo dõi tình hình thời tiết và trạng thái của tàu STARCITY. Các đơn vị liên quan tiếp tục đôn đốc chủ tàu chuẩn bị sẵn sàng các phương án kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho thuyền viên, phương tiện, phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường và đưa tàu thoát cạn ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.