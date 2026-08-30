  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 12/09/2026 17:40

Cứu tài sản trên tàu cá của ngư dân bị chìm

HNN.VN - Một tàu cá của ngư dân bị chìm khi đang neo đậu tại khu vực cảng cá Thuận An (phường Thuận An). Lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ chủ tàu trục vớt tài sản, ngư lưới cụ.

Tàu hàng chìm ngoài khơi biển Lăng Cô, 8 thuyền viên an toàn

Lực lượng chức năng trục vớt tài sản cho chủ tàu. Ảnh: Đ.P

Khoảng 13 giờ 20 ngày 12/9, UBND phường Thuận An nhận được tin báo của ngư dân về một tàu cá bị chìm trong lúc neo đậu tránh trú tại cảng cá Thuận An. Tàu cá mang số hiệu TTH-30115-TS, dài 9m, do ông H. N. (SN 1985, trú tại tổ dân phố Phú Tân, phường Thuận An) làm chủ, bị chìm khi đang neo đậu tại cảng.

Nhận tin báo, UBND phường Thuận An phối hợp Đồn Biên phòng Cảng Thuận An huy động lực lượng cùng gia đình chủ tàu triển khai các biện pháp ứng phó, trục vớt tài sản, ngư lưới cụ trên tàu.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết xấu, việc trục vớt toàn bộ tàu chưa thể thực hiện ngay. Lực lượng chức năng đã gia cố, neo buộc tàu cố định, tránh trôi dạt và chờ thời tiết thuận lợi để tiếp tục trục vớt.

Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Đến chiều cùng ngày, tàu được trục vớt và được đưa vào khu vực neo đậu an toàn.

HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
chìm tàuthuận anneo đậutrục vớtbiên phòng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cán bộ biên phòng trao trả tài sản cho người đánh rơi

Ngày 30/8, Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Bá Dũng, nhân viên Cơ yếu, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, nhặt được một chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân và hơn 3 triệu đồng tiền mặt đã tìm người đánh rơi để trả lại.

Cán bộ biên phòng trao trả tài sản cho người đánh rơi
Cất bốc mồ mả phục vụ thi công dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An

Dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An (TP. Huế) với tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng đang được chính quyền và các nhà thầu gấp rút triển khai. Hiện người dân tại các tổ dân phố (TDP) An Hải, Hải Bình và Hải Tiến đang tích cực hưởng ứng, cất bốc, di dời mồ mả để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Cất bốc mồ mả phục vụ thi công dự án Hạ tầng kỹ thuật và Công viên văn hóa đa năng biển Thuận An
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh biên giới biển

Chiều 26/8, tại Nhà Văn hóa xã Chân Mây - Lăng Cô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và Đồn Biên phòng Lăng Cô.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh biên giới biển
Cháy 2 tàu cá tại Thuận An

Rạng sáng 26/8, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại khu vực âu thuyền thuộc tổ dân phố An Dương (phường Thuận An, TP. Huế), làm cháy 2 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân trên địa bàn.

Cháy 2 tàu cá tại Thuận An

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top