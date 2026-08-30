Cứu tài sản trên tàu cá của ngư dân bị chìm

Lực lượng chức năng trục vớt tài sản cho chủ tàu. Ảnh: Đ.P

Khoảng 13 giờ 20 ngày 12/9, UBND phường Thuận An nhận được tin báo của ngư dân về một tàu cá bị chìm trong lúc neo đậu tránh trú tại cảng cá Thuận An. Tàu cá mang số hiệu TTH-30115-TS, dài 9m, do ông H. N. (SN 1985, trú tại tổ dân phố Phú Tân, phường Thuận An) làm chủ, bị chìm khi đang neo đậu tại cảng.

Nhận tin báo, UBND phường Thuận An phối hợp Đồn Biên phòng Cảng Thuận An huy động lực lượng cùng gia đình chủ tàu triển khai các biện pháp ứng phó, trục vớt tài sản, ngư lưới cụ trên tàu.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết xấu, việc trục vớt toàn bộ tàu chưa thể thực hiện ngay. Lực lượng chức năng đã gia cố, neo buộc tàu cố định, tránh trôi dạt và chờ thời tiết thuận lợi để tiếp tục trục vớt.

Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Đến chiều cùng ngày, tàu được trục vớt và được đưa vào khu vực neo đậu an toàn.