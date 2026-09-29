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ClockThứ Hai, 05/10/2026 17:01

Tạm thời phân luồng giao thông, sửa chữa mố cầu Phò Nam B

HNN.VN - Ngày 5/10, Sở Xây dựng đã ra thông báo tạm thời phân luồng giao thông trên tuyến Tỉnh lộ (TL) 8A để phục vụ thi công sửa chữa mố cầu Phò Nam B tại Km6+950.

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Sửa chữa mố cầu Phò Nam B thuộc Dự án sửa chữa định kỳ các tuyến Tỉnh lộ khu vực phía bắc. 

Việc phân luồng được thực hiện trong thời gian từ ngày 3 - 15/10/2026, nhằm phục vụ thi công sửa chữa mố cầu Phò Nam B thuộc dự án sửa chữa định kỳ các tuyến TL khu vực phía bắc.

Trong thời gian này, các phương tiện xe tải, ô tô, xe máy và xe đạp có nhu cầu lưu thông qua khu vực cầu Phò Nam B được hướng dẫn đi theo các tuyến đường thay thế.

Cụ thể, theo hướng từ cầu Ngã Tư đến cầu Niêm Phò A, phương tiện đi theo TL 4 đến Km12+750, rẽ phải vào đường bê tông liên xã, đến Km10+615 TL 19 rồi rẽ phải để đến cầu Niêm Phò A.

Theo hướng ngược lại, từ cầu Niệm Phò A đến cầu Ngã Tư, phương tiện đi theo TL 19 đến Km10+615, rẽ trái vào đường bê tông liên xã, đến Km12+615 TL 19, sau đó rẽ trái để đến cầu Ngã Tư.

Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị thi công phối hợp với Công ty CP Đường bộ I Thừa Thiên Huế - đơn vị quản lý tuyến TL 8A và Công an xã Quảng Điền tổ chức cắm biển báo phân luồng; đồng thời, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Phân luồnggiao thôngsửa mố cầuPhò Nam BSở Xây dựng.
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