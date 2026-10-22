Điều chỉnh phân luồng, giảm áp lực giao thông

Biển báo giao thông quá nhiều gây lúng túng cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bất cập

Sau thời gian triển khai các phương án tổ chức giao thông như cấm lưu thông theo tuyến, đỗ xe vào giờ cao điểm, ngày chẵn, lẻ và tổ chức đường một chiều, một số bất cập dần bộc lộ.

Không ít lái xe khi vào khu vực Thành nội cho rằng, có nhiều biển báo cấm đỗ xe được bố trí theo từng đoạn đường, khung giờ trên một số tuyến ở khu vực này khiến người điều khiển phương tiện lúng túng, gặp khó khăn trong việc nhận biết và chấp hành, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh xung đột giao thông.

Anh Lê Anh, tài xế xe tải nhỏ trú tại phường Phú Xuân chia sẻ: “Các tuyến đường trong Thành nội Huế như: Đinh Tiên Hoàng, Lê Huân, Mai Thúc Loan, Nhật Lệ, Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Du... chỉ rộng khoảng 5 - 7m, trong khi nhu cầu lưu thông, dừng, đỗ ô tô ngày càng tăng. Vì vậy, tổ chức giao thông không chỉ là bố trí biển báo, phân định làn đường mà còn phải hài hòa giữa nhu cầu đi lại, không gian đỗ xe và khả năng đáp ứng của hạ tầng”.

Thống kê của Sở Xây dựng cho thấy, ngoài Phú Xuân, trên địa bàn phường Thuận Hóa cũng có 11 tuyến đường còn những bất cập cần điều chỉnh phân luồng, tổ chức lại giao thông. Điển hình như đường Trần Phú, đoạn trước chợ Phước Vĩnh thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm; tuyến đường Phan Bội Châu, đoạn chắn đường sắt từ Trần Phú đi xuống dù biển báo đường một chiều dành cho các phương tiện lưu thông đã được lắp đặt nhưng tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm vẫn không được cải thiện.

Tại các phường khác như: An Cựu, Thủy Xuân, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng và Kim Long cũng xảy ra tình trạng tương tự trên 20 tuyến đường gồm: Quốc lộ 1 (trước bến xe phía Nam), Hải Triều, Tôn Quang Phiệt, Đặng Văn Ngữ, Thiên Thai, Tam Thai, Xuân Thủy, Hoàng Văn Thụ, Vạn Xuân, Sư Vạn Hạnh…

Rà soát để điều chỉnh phù hợp

Trước những bất cập vừa nêu, năm 2026, theo đề xuất của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố, Sở Xây dựng cùng Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố đã xử lý 79 nút giao, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các giải pháp gồm sơn gờ giảm tốc, vạch tim đường; bổ sung, điều chỉnh biển báo, biển cảnh báo nguy hiểm, biển hạn chế tốc độ; lắp đặt cọc tiêu, tôn hộ lan, gương cầu lồi và phát quang cây xanh để cải thiện tầm nhìn.

“Căn cứ tình hình thực tế, các tuyến đường sẽ được điều chỉnh, bổ sung biển báo cấm đỗ xe theo giờ, đỗ xe một phần trên vỉa hè; bổ sung biển phụ cho phép xe máy được rẽ, xe khách ra vào nhưng không được đỗ; đồng thời hạn chế xe khách từ 16 chỗ trở lên và xe tải trên 7,5 tấn lưu thông. Các giải pháp này nhằm giảm ùn tắc, nhất là tại những tuyến đường nhỏ hẹp, có lượng phương tiện lưu thông lớn”, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết.

Tại cuộc họp với các sở, ban, ngành và địa phương nhằm rà soát phương án phân luồng giao thông tại một số tuyến đường trung tâm; khắc phục các điểm tiềm ẩn, điểm đen tai nạn giao thông ngày 16/10 vừa qua, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, nguy cơ tái diễn ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực trung tâm thành phố rất cao. Vì vậy, các đơn vị liên quan cần tiếp tục đánh giá thực chất tình hình, xác định rõ những bất cập tại từng tuyến đường, nút giao để có giải pháp xử lý phù hợp, nhất là đối với các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Đối với hệ thống biển báo, các địa phương cần rà soát trên từng trục đường, bảo đảm vị trí lắp đặt, nội dung và phạm vi áp dụng phù hợp thực tế. Việc tổ chức giao thông phải đồng bộ, thống nhất, hạn chế tình trạng cấm rải rác hoặc quy định khung giờ bất hợp lý, gây lúng túng cho người đi đường. Tại các nút giao có mật độ phương tiện cao, cần điều chỉnh phân luồng, cấm quay đầu ở những vị trí cần thiết để hạn chế xung đột, ùn tắc. Các phương án phải dựa trên khảo sát thực tế, tránh phát sinh bất cập ở khu vực khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh gợi ý, các phường Phú Xuân, Thuận Hóa nghiên cứu thí điểm bố trí điểm đỗ xe trên một số đoạn vỉa hè đủ điều kiện; bố trí điểm đỗ tạm thời tại khu vực Eo Bầu công viên, chợ Đông Ba và khai thác các khu đất trên đường Phùng Hưng, Lê Huân làm bãi đỗ xe.

“Những trường học đủ điều kiện cần nghiên cứu mở cổng phụ, tổ chức phân luồng đón, trả học sinh. Về lâu dài, các địa phương rà soát những tuyến đường hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại để đề xuất phương án mở rộng, nâng cấp hạ tầng”, đồng chí Hoàng Hải Minh đề nghị.