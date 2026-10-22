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ClockThứ Năm, 22/10/2026 16:56

Phát hiện tài xế xe tải dương tính với ma túy, không có giấy phép lái xe

HNN.VN - Ngày 22/10, Công an thành phố cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông vừa phát hiện, xử lý một trường hợp tài xế ô tô tải dương tính với chất ma túy và không có Giấy phép lái xe trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

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Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 làm việc với tài xế C.V.H. sau khi phát hiện vi phạm. 

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an thành phố dừng kiểm tra ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-920.xx do C.V.H. (sinh năm 1996, trú tại TP. Hà Nội) điều khiển.

Nhận thấy tài xế có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhanh ma túy. Kết quả cho thấy, tài xế dương tính với chất ma túy, đồng thời không có giấy phép lái xe.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hai hành vi: điều khiển xe trên đường khi cơ thể có chất ma túy và không có Giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng cũng niêm phong, tạm giữ phương tiện cùng các giấy tờ liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Tổng mức phạt tiền dự kiến đối với các hành vi vi phạm là 53 triệu đồng.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
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