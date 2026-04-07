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ClockThứ Năm, 25/06/2026 14:42

Sử dụng nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker

HNN.VN - Ngày 25/6, Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm (phường Phong Điền) tổ chức ký kết hợp đồng EPC với Công ty cổ phần Gemtec nhằm triển khai dự án sử dụng nhiên liệu thay thế một phần than cám trên dây chuyền lò nung clinker Nhà máy xi măng Đồng Lâm.

Các nước đẩy mạnh ứng phó 'bão giá' nhiên liệuĐẩy mạnh phát triển bền vững và sản xuất xanhBước tiến quan trọng hướng tới sản xuất xanh và bền vững

 Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Gemtec nhằm triển khai dự án

Đây được xem là bước đi chiến lược của doanh nghiệp nhằm tối ưu chi phí trong bối cảnh giá than leo thang, đồng thời hiện thực hóa lộ trình giảm phát thải nhà kính, hướng chung mục tiêu phát triển bền vững của ngành xi măng.

Theo dự báo, giai đoạn 2020 - 2030, nguồn than trong nước phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất xi măng sẽ tiếp tục suy giảm và ngày càng đắt đỏ. Dự kiến đến năm 2030, tỷ trọng than nhập khẩu sẽ chiếm tới 50 - 60% tổng lượng tiêu thụ toàn ngành.

Trước thách thức lớn về an ninh năng lượng và chi phí sản xuất, giải pháp công nghệ sử dụng nhiên liệu thay thế một phần than cám tại lò nung clinker đang trở thành xu hướng tất yếu. Phương pháp này không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn than cám truyền thống mà còn xử lý triệt để các loại phế phẩm không thể tái chế và giảm phát thải khí nhà kính.

Giải pháp này hiện đang được nhiều tổ chức quốc tế uy tín như Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới (WCED), Công ước Basel và Hiệp hội Xi măng châu Âu (CEMBUREAU) khuyến khích áp dụng sâu rộng.

Với mục tiêu thay thế tối đa 30% nhiên liệu hóa thạch, dự án được kỳ vọng sẽ giúp Xi măng Đồng Lâm chủ động được nguồn cung năng lượng, hạ giá thành sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

 Đồng Lâm hướng đến sản xuất xanh và bền vững

Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp cũng như đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành. Đây là một bước tiến lớn, không chỉ giảm sử dụng nhiên liệu hoá thach mà còn góp phần xử lý phế phẩm các ngành công - nông - lâm nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường.

Nhà thầu triển khai dự án là Công ty cổ phần Gemtec. Theo hợp đồng được ký kết, gói thầu bao gồm các hạng mục: Khảo sát, thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ thuật và thi công xây lắp toàn bộ hệ thống tiếp nhận, xử lý nhiên liệu với tiến độ thi công 180 ngày. Hệ thống này cho phép nhà máy tận dụng triệt để nguồn phế phẩm dồi dào từ các ngành công - nông - lâm nghiệp xung quanh với công suất 600 tấn rác thải/ngày, làm nhiên liệu thay thế trong quá trình sản xuất clinker.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
đồng lâmlý kếtdây chuyểnthan cámnhiên liệu
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