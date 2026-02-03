Phương án thiết kế cầu qua Cồn Hến mang tên "Bến sông trăng" đạt giải Nhất

Phối cảnh phương án thiết kế giành giải Nhất - "Bến sông Trăng".

Phương án đạt giải Nhất mang mã số dự thi 168, với chủ đề “Bến sông trăng”, do Liên danh Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 và Công ty CP Kiến trúc Lập Phương (CUBIC), địa chỉ tại phường Láng, TP. Hà Nội thực hiện.

Ngoài ra, Hội đồng thi tuyển còn lựa chọn giải Nhì thuộc phương án mã số CH108 với chủ đề “Chim Lạc - Đi săn và kết nối” của Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) và Lequang-architecs LAB (Germanny); giải Ba thuộc về phương án mã số 125, chủ đề “Thanh Long” của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cầu Lớn - Hầm.

Phương án “Bến sông trăng” được đánh giá cao nhờ tổng mức đầu tư thấp nhất trong các phương án dự thi, khoảng 1.445,994 tỷ đồng đối với phạm vi thi tuyển. Đồng thời, phương án hạn chế tối đa khối lượng giải phóng mặt bằng, giảm tác động đến cấu trúc tự nhiên và đời sống cộng đồng tại khu vực Cồn Hến.

Điểm nổi bật của phương án là hình thành một trục giao thông kết nối hài hòa giữa khu vực Kinh thành Huế với khu đô thị mới phía Nam, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị nhưng vẫn bảo đảm gìn giữ cảnh quan đặc trưng của sông Hương.

Về kiến trúc, phương án sử dụng hai dạng kết cấu cầu khác nhau. Trong đó, cầu Cồn Hến 1 sử dụng kết cấu Extradosed, còn cầu Cồn Hến 2 sử dụng kết cấu dây văng. Theo Hội đồng thi tuyển, giải pháp này đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật, đồng thời tạo nên hình ảnh công trình thanh thoát, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, giữ được những nét đặc trưng trong kiến trúc và không gian đô thị Huế.

Bên cạnh giải pháp kiến trúc, phương án “Bến sông trăng” còn được đánh giá cao về tổ chức giao thông đồng bộ, phù hợp định hướng phát triển đô thị của TP. Huế.

Cầu Phú Lưu qua Cồn Hến hiện đã hư hỏng, xuống cấp, nhỏ hẹp, không đảm bảo giao thông.

Theo phương án được lựa chọn, cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 1,75km, trong tổng chiều dài toàn dự án khoảng 2,76km. Mặt cắt ngang toàn tuyến rộng 26m, phạm vi nghiên cứu khoảng 20m mỗi bên tính từ lộ giới mặt cắt ngang.

Điểm đầu dự án tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài, thuộc phường Vỹ Dạ; điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồ Quý Ly nối dài, thuộc phường Phú Xuân, TP. Huế.

Dự án cầu qua Cồn Hến vượt sông Hương và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 4 năm.

Hiện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông thành phố được UBND thành phố giao chủ trì phối hợp với đơn vị đoạt giải hoàn thiện phương án thiết kế kỹ thuật, phục vụ các bước triển khai tiếp theo, bảo đảm chất lượng công trình, phát huy giá trị kiến trúc, cảnh quan để xây dựng công trình cầu mang tính biểu tượng mới của TP. Huế.