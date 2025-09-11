Trên công trường mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Công nhân làm việc trên công trường

Giữa nắng lửa và mưa rừng

Công trình mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên trải dài qua nhiều địa hình phức tạp. Dưới cái nắng miền Trung như đổ lửa, mặt đường hắt hơi nóng rát, công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài buộc thép, đổ bê tông. Chiếc khăn ướt quấn quanh cổ, giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, nhưng bàn tay của họ vẫn không ngừng nghỉ.

Bất chợt, một cơn mưa ào xuống. Nhiều khu vực đất đỏ nhão nhoẹt bám dày bánh xe, bùn đất trơn trượt khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Thế nhưng, không ai bỏ dở công việc. Anh Nguyễn Minh Tâm, công nhân thi công tại cầu Tây Hy cười hiền: “Ngày nắng thì như rang, ngày mưa thì bùn lầy, nhưng đã chọn nghề cầu đường, ai cũng xác định vất vả. Chỉ mong những cây cầu sớm hoàn thành để người dân đi lại an toàn, thuận lợi hơn”.

Hiện dọc tuyến có 7 mũi thi công chính và 41 mũi thi công cầu đang đồng loạt triển khai. Nhóm đào đắp nền đường, nhóm vận hành cọc khoan nhồi, nhóm hối hả đổ bê tông, dựng dàn giáo. Mỗi người một việc, tất cả cùng hướng về mục tiêu chung: Hoàn thành đúng tiến độ đề ra, nhưng phải đảm bảo an toàn trong lao động.

Tại cầu Tây Hy, chúng tôi cũng ghi nhận không khí thi công khẩn trương, tất bật. Công trình đã hoàn thành 57/64 cọc khoan nhồi, dựng xong 6/10 trụ cầu và đang đào hố móng cho 4 trụ còn lại. Ở hai mố cầu, cọc M2 đã khoan xong, cọc M1 đang được thi công.

Ông Hoàng Trọng Quang, đại diện tư vấn giám sát thi công cầu Tây Hy chỉ tay về phía những trụ cầu đang dần thành hình, chia sẻ: “Khó nhất vẫn là thi công cầu. Toàn tuyến có 50 cây cầu lớn nhỏ, trong đó có cầu dài hơn 500m, mố cao trên 40m. Mùa mưa ở đèo Bạch Mã thường đến bất chợt, lũ quét có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vì thế, anh em phải tranh thủ từng giờ nắng ráo để làm việc”.

Phấn đấu về đích đúng tiến độ

Dự án mở rộng La Sơn - Hòa Liên được khởi công ngày 29/5/2025, với mục tiêu hoàn thành trong vòng 240 ngày. Đến nay, giá trị xây lắp đã đạt gần 11% trên tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng.

Hiện có hơn 600 kỹ sư, công nhân cùng hơn 200 máy móc, thiết bị chia thành 54 mũi thi công, hoạt động liên tục. 6 trạm thí nghiệm hiện trường và hai trạm liên kết được thiết lập để kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Có những đêm, ánh đèn cao áp sáng rực cả một vùng, và đội ngũ công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài với công việc.

Đại diện Công ty cổ phần 484 cho hay: “Ngay sau lễ khởi công, chúng tôi huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị. Ban ngày nắng, ban đêm bật đèn sáng như ban ngày. Mỗi người đều cố gắng hết sức để kịp tiến độ”.

Những mố cầu cao vút sừng sững giữa núi rừng dần hình thành, minh chứng cho bàn tay và ý chí con người. Nhiều hạng mục phức tạp như cọc khoan nhồi tại cầu Tà Lang - Giàn Bí, cầu Km41+950, cầu Km60+986… đã hoàn thành đạt 100% kế hoạch.

Anh Trịnh Minh Yên, công nhân thi công dự án bộc bạch: “Đứng dưới chân cầu nhìn lên trụ cao hơn 40 mét, có lúc thấy mình nhỏ bé. Nhưng đó cũng là động lực để anh em làm việc nghiêm túc hơn. Chỉ một sai số nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả công trình nên phải tuyệt đối cẩn thận”.

Theo ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh: Hiện toàn bộ mặt bằng đã được giải phóng cho quy mô 4 làn xe, chỉ còn một số vị trí đường dân sinh, kênh mương cần xử lý bổ sung. Đây là lợi thế lớn để các nhà thầu tập trung toàn lực cho việc thi công.

Ông Nguyễn Vũ Quý cũng khẳng định: “Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ. Đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, phấn đấu đưa dự án về đích đúng tiến độ vào đầu năm 2026”.

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên khi hoàn thành không chỉ giải quyết được bài toán về đảm bảo an toàn giao thông, giảm tải cho Quốc lộ 1A mà còn góp phần kết nối liên vùng và tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực miền Trung phát triển.