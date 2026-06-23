Nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Về đích đúng hạn

Thi công khu tái định cư xã Phú Hồ, TP. Huế phục vụ di dời TĐC tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Vượt tiến độ

Tại các Khu TĐC Phú Đa, Khu nghĩa trang Phú Vang (xã Phú Vang, TP. Huế), hệ thống hạ tầng nội bộ, vỉa hè, cây xanh, thoát nước… đã thi công hoàn thiện. Các công trình thi công hoàn thành và sớm bàn giao để đưa vào quản lý, sử dụng không chỉ có ý nghĩa trong việc phục vụ TĐC, giải phóng mặt bằng cho DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng cho các địa phương.

Giữa tháng 6 vừa qua, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 3 đã bàn giao công trình Khu TĐC Phú Đa cho chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý, đưa vào sử dụng. Công trình được khởi công từ tháng 8/2025, có quy mô gần 5ha gồm 89 lô TĐC với tổng mức đầu tư khoảng 44 tỷ đồng.

Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3 khẳng định, hạng mục công trình khu TĐC Phú Đa được thi công hoàn thành phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công đã phê duyệt, đáp ứng các quy chuẩn và tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu kỹ thuật chuyên môn liên quan. Do vậy, đơn vị đề nghị Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng) tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo thẩm quyền.

Nằm trong quy hoạch tổng thể phần hạ tầng kỹ thuật phục vụ DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, công trình khu nghĩa trang tập trung tại xã Phú Vang là một trong những điểm sáng về tiến độ triển khai. Với quy mô diện tích hơn 2,5ha, công trình được đầu tư tổng nguồn vốn hơn 8 tỷ đồng. Mục tiêu trọng tâm của công trình này là xây dựng đồng bộ 1.546 lô mộ TĐC nhằm giải quyết triệt để nhu cầu di dời cho 735 ngôi mộ nằm trong diện ảnh hưởng của hành lang an toàn đường sắt.

Nhờ sự đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để thực hiện công trình đạt tỷ lệ 100%. Ngay sau khi khởi công vào tháng 12/2025, các đơn vị thi công đã tập trung phương tiện và nhân lực để thi công. Đến nay, toàn bộ công trình đã hoàn thành 100% khối lượng xây lắp, sẵn sàng bàn giao và phục vụ người dân thực hiện công tác di dời mồ mả theo kế hoạch.

DA hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, khu nghĩa trang phía nam thành phố đi qua các xã Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc đang triển khai thi công

Gỡ khó về vật liệu xây dựng

Tính đến tháng 6/2026, công tác GPMB phục vụ DA hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang khu vực phía nam thành phố thuộc DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã hoàn thành 100%. Tuy nhiên, một số các hạng mục xây dựng còn lại vẫn đang đối mặt với thách thức lớn do tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng.

Điển hình như DA hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang phía nam thành phố đi qua các xã Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc. DA có tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 310ha, gồm 5 khu TĐC, 2 khu nghĩa trang và 1 khu chợ kết hợp TĐC, với tổng mức đầu tư hơn 362 tỷ đồng. Toàn bộ 8/8 công trình đều đã đồng loạt khởi công và thi công theo kế hoạch đề ra. Trong đó, có 3 công trình đã hoàn thành toàn bộ khối lượng xây lắp, bao gồm: Khu TĐC Phú Đa và 2 Khu nghĩa trang Phú Vang và Phú Hồ. Đối với 5 công trình còn lại, các nhà thầu đang tập trung nhân lực và máy móc để triển khai, khối lượng hoàn thành đạt từ 50% - 75%.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3, tính đến tháng 6/2026, tổng vốn bố trí lũy kế của DA là 289,6 tỷ đồng, riêng năm 2026 là 177,6 tỷ đồng. Tổng vốn giải ngân lũy kế đến nay của DA đạt 212 tỷ đồng, riêng năm 2026 đạt 100 tỷ đồng. Về hiệu suất, tỷ lệ giải ngân lũy kế tổng thể của DA đạt 73%, trong đó tỷ lệ giải ngân thuộc kế hoạch vốn năm 2026 đạt 56%.

Ông Trần Viết Tú cho biết, mặc dù có lợi thế lớn khi công tác GPMB đã hoàn thành 100%, tạo điều kiện tối đa cho các nhà thầu thi công thực hiện các hạng mục công trình, song hiện nay, DA đang gặp khó khăn từ thị trường cung ứng vật liệu.

Báo cáo từ các nhà thầu cho thấy, một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu như cấp phối đá dăm và nhựa đường đang khan hiếm. Nguồn cung không đáp ứng đủ tiến độ thực tế đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch hoàn thiện mặt đường và hạ tầng kỹ thuật tại 5 khu TĐC, nghĩa trang còn lại, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của DA.

Để đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các dự án, chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị thi công chủ động nguồn vật liệu đầu vào bằng cách tập kết vật liệu tại chân công trình. Đồng thời, trong các cuộc họp với UBND thành phố, Ban QLDA cùng các nhà thầu cũng đã báo cáo tình hình thiếu vật liệu xây dựng nhằm có các giải pháp phù hợp.