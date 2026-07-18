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Nâng cấp Tỉnh lộ 8, bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa bão

HNN.VN - Ngày 7/10, Công ty cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên Huế cho biết, các đơn vị đang triển khai thi công nâng cấp những đoạn thấp trũng trên tuyến Tỉnh lộ (TL) 8 từ trung tâm xã Quảng Điền đến trung tâm TP. Huế, nhằm khắc phục tình trạng ngập lụt, bảo đảm giao thông trong mùa mưa lũ.

Cần những ngôi nhà chống lũ cho vùng trũngVẫn còn 12 vị trí sạt lở, tắc đường, ngập nước trên các tuyến quốc lộSẵn sàng ứng phó trước mùa mưa bão TP. Huế xây dựng hệ thống cảnh báo ngập lụt thông minh

Tuyến đường TL8 thường xuyên ngập lụt mỗi khi mưa lớn.  

Dù là tuyến huyết mạch, quan trọng, nhưng tuyến đường này thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi mưa lớn. Công trình có tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 13 tỷ đồng. Tuyến đường được nâng cấp có tổng chiều dài gần 1km, tập trung ở hai đoạn thấp trũng tại Km9+661 - Km9+796 và Km12+794 - Km13+547.

Theo thiết kế, mặt đường được nâng cấp với chiều rộng 12m, kết cấu bê tông nhựa hai lớp; lề đường được gia cố bằng bê tông xi măng dày 18cm. Mặt đường được nâng cao từ 20 - 60cm tùy từng đoạn; riêng đoạn Km9+661 - Km9+796 có vị trí được nâng cao đến 70cm.

Mặt đường TL8 được nâng cao từ 20 - 60cm tùy từng đoạn để chống ngập lụt. 

Để tăng khả năng tiêu thoát nước, tại đoạn Km9+661 - Km9+796 đơn vị xây dựng hệ thống cống hộp với khẩu độ phù hợp, bảo đảm thoát nước cho khu vực. Mái taluy được gia cố bằng tấm đan bê tông lát trong hệ khung bê tông; chân kè gia cố bằng rọ đá nhằm tăng độ ổn định và hạn chế sạt trượt.

Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Sau khi hoàn thành, dự án góp phần khắc phục các điểm thường xuyên ngập lụt trên TL8, nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa bão, lũ lụt.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Nâng cấptuyến đường ngập lụtTỉnh lộ 8.
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