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ClockThứ Hai, 12/10/2026 15:52

Hơn 445 tỷ đồng nâng cấp, đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa Tả Trạch

HNN.VN - Ngày 12/10, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch cho biết, hồ Tả Trạch sẽ được nâng cấp, đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa với tổng mức đầu tư khoảng 445 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Hồ chứa còn nhiều dung tích phòng lũ cho hạ duĐiều tiết hồ Hương Điền, hồ Tả Trạch ứng phó mưa lớn

Hồ Tả Trạch sẽ được nâng cấp, đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa với tổng mức đầu tư khoảng 445 tỷ đồng. 

Theo quyết định phê duyệt chủ trường đầu tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), Dự án “Nâng cấp, đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa nước Tả Trạch” tại TP. Huế, có tổng mức đầu tư dự kiến 445 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ quản lý.  

Dự án thuộc Nhóm B, do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch làm chủ đầu tư với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực điều tiết lũ, đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa và phục vụ công tác quản lý, vận hành thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Theo phương án phê duyệt, dự án sẽ tiến hành xây dựng bổ sung tràn dự phòng; sửa chữa và nâng cấp tràn xả mặt, cống xả đáy; gia cố xói lở, kè mái kênh xả hạ lưu tràn; đồng thời lắp đặt hệ thống quan trắc, giám sát và xây dựng các công trình phụ trợ.  

Dự kiến dự án sẽ được khởi công vào năm 2027 với thời gian thực hiện không quá 4 năm. Bộ NN&MT giao Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch chịu trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi, trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công. 

Hồ chứa nước Tả Trạch nằm trên lưu vực sông Hương, có dung tích 646 triệu m3, là một trong 4 hồ thủy lợi lớn nhất cả nước và là công trình quan trọng đặc biệt cấp Quốc gia.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
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