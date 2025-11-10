Xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, trục lợi trong lĩnh vực nhà ở xã hội

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tham dự tại điểm cầu TP. Huế

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến các địa phương. Tại điểm cầu TP. Huế, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phát triển nhà ở là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước là không đánh đổi công bằng, tiến bộ xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; mọi người dân đều có quyền có chỗ ở phù hợp.

Thủ tướng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã ban hành 22 nghị quyết, 16 chỉ thị cùng nhiều công điện về phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản, đạt nhiều kết quả tích cực. Cả nước hiện có 696 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 637.000 căn hộ, trong đó đã hoàn thành hơn 128.000 căn. Riêng từ đầu năm 2025, hơn 123.000 căn đang được xây dựng và gần 62.000 căn đã hoàn thành.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, ở một số địa phương vẫn còn tình trạng thiếu công khai, minh bạch trong việc xét duyệt đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội, thậm chí xuất hiện hành vi tiêu cực, gây bức xúc dư luận. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và đặc biệt là chính quyền địa phương phải kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm mọi vi phạm; giao Bộ Công an nắm tình hình, vào cuộc ngăn chặn trục lợi, không để xảy ra tình trạng trục lợi, làm méo mó chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Về tiến độ, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng rà soát quy trình, thủ tục đầu tư, làm rõ nguyên nhân chậm trễ, nghiên cứu khả năng rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án từ 3 - 6 tháng. Cùng với đó, các địa phương cần chủ động bố trí quỹ đất sạch và có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư, phát huy trách nhiệm xã hội với người thu nhập thấp.

Để phòng ngừa tiêu cực, “găm hàng”, thổi giá, đầu cơ trong lĩnh vực này, Bộ Xây dựng đã dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường minh bạch và kiểm soát thị trường nhà ở xã hội. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu báo cáo tiến độ giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng dành cho phát triển nhà ở xã hội.

Thủ tướng kêu gọi các bộ, ngành, địa phương hành động quyết liệt, phát huy tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền và rõ kết quả, để các chính sách đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.