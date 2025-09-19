Khơi thông điểm nghẽn trong lĩnh vực đất đai

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu thành phố Huế

Tại Huế, công tác rà soát, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về đất đai luôn được thành phố quan tâm triển khai thực hiện. UBND thành phố đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản theo các nội dung được giao tại Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành (20/20 nội dung). Việc ban hành chính sách, pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố phù hợp Luật Đất đai, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý sử dụng đất, qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Qua đó, tạo cơ sở để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Luật Đất đai, góp phần đưa Luật đi vào cuộc sống.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học uy tín, các nhà kinh tế; đại diện các hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ, phát biểu về nội dung chính sách, thể chế và quá trình thi hành, áp dụng Luật Đất đai hiện nay. Qua đó, Cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Đất đai là Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có những trao đổi, giải trình để cùng thống nhất, làm rõ hơn những điểm nghẽn đang tồn tại và xác định giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn trong lĩnh vực này.

Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đã và đang chỉ đạo quyết liệt việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong tháng 11/2025.

Hội thảo là một bước cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 18/9/2025 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về các định hướng lớn trong việc sửa đổi, hoàn thiện Luật Đất đai. Cụ thể, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh việc khơi thông điểm nghẽn với các giải pháp đột phá trong lĩnh vực này.