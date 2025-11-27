Dự án cầu vượt cửa biển Thuận An sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025

Đoạn tuyến 1A đang triển khai giai đoạn cuối

Theo báo cáo của các nhà thầu thi công dự án (Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, công ty CP Xây dựng Tân Nam, công ty CP 479 Hòa Bình), hiện phần cầu Thuận An đã hoàn thành, chỉ còn các hạng mục lắp đặt ống thoát nước, công tác hoàn thiện và vệ sinh công trường. Đoạn tuyến 1A và 1B đã hoàn thành nền đường, gia cố mái taluy, hệ thống thoát nước ngang, một phần thảm nhựa mặt đường và cống hộp kỹ thuật. Hiện, các nhà thầu đang tập trung thi công thảm bê tông nhựa, cấp phối đá dăm và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Giá trị thực hiện đến thời điểm này của công ty CP Tập đoàn Đạt Phương đạt khoảng 89,2%; công ty CP Xây dựng Tân Nam đạt khoảng 88,8%; công ty CP 479 Hòa Bình đạt khoảng 98%.

Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu Thuận An thực hiện giai đoạn 1, với tổng vốn 2.400 tỷ đồng. DA chiều dài gần 7,8km, trong đó cầu Thuận An dài 2,36km. Còn lại đoạn tuyến 1A (điểm đầu giáp nút giao QL49B - Cầu Tam Giang, thuộc xã Hải Dương (cũ) dài khoảng 3,24km; đoạn tuyến 1B có điểm cuối tại nút giao QL49A-49B, thuộc thị trấn Thuận An (cũ) dài khoảng 2,19km. Các đoạn tuyến được thiết kế mặt cắt ngang 26m, gồm các làn xe, dải phân cách, vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và các công trình an toàn giao thông. Phần cầu Thuận An áp dụng kết cấu Extradosed hiện đại, phần dưới bằng bê tông cốt thép trên móng cọc khoan nhồi, nhịp đúc hẫng và nhịp Super T, đảm bảo ổn định lâu dài, với mặt cầu bê tông nhựa chặt, lan can chống ăn mòn và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật.

Các hạng mục liên quan tuyến đường được các nhà thầu tăng tốc thi công

Lãnh đạo BQL ĐTXD CTGT thành phố thông tin thêm, dự kiến cầu Thuận An sẽ thông vào ngày 30/11; đoạn tuyến 1A, 1B từ mố M2 đến nút giao đường Hoàng Sa vào ngày 30/12. Tuy nhiên, thông xe toàn tuyến chưa được phê duyệt do đường Hoàng Sa hiện chưa đáp ứng yêu cầu lưu thông. Ngoài ra, dự án đang bổ sung hệ thống camera giám sát, điện chiếu sáng mỹ thuật cầu, hoàn thiện vỉa hè và hệ thống thoát nước, nhằm đảm bảo chất lượng công trình, an toàn giao thông cho người, phương tiện qua lại.