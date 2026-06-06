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Đủ điều kiện đưa vào kinh doanh 264 căn nhà ở xã hội

HNN.VN - Ngày 17/6, Sở Xây dựng cho biết đã có thông báo xác nhận về nhà ở xã hội (NOXH) hình thành trong tương lai đủ điều kiện được đưa vào kinh doanh đối với các căn hộ thuộc khối nhà E1, E2 - chung cư cao tầng OXH2, thuộc dự án Khu phức hợp Thủy Vân (giai đoạn 2), Khu B - Đô thị mới An Vân Dương.

Đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại lô đất XH1Đủ điều kiện mở bán 42 căn thuộc Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ 38 Hồ Đắc Di

Khối nhà E1, E2 khu chung cư cao tầng OXH2 đang triển khai xây dựng

Theo đó, khối nhà E1, E2 khu chung cư cao tầng OXH2 thuộc dự án Khu phức hợp Thủy Vân, giai đoạn 2 (phường Vỹ Dạ, TP. Huế) do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana - Công ty cổ phần Tập đoàn Telin - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích sử dụng đất 44,6 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.240 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị và đối chiếu thực tế thi công tại hiện trường, Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh 264 căn hộ thuộc khối nhà E1, E2 - chung cư NOXH cao tầng OXH2.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và các nội dung đã cam kết; chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của các thông tin dự án.

Đồng thời, phải bảo đảm nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đáp ứng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 88 của Luật Nhà ở và Điều 13 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý NOXH.

Trường hợp chủ đầu tư không bán mà thực hiện thế chấp nhà ở này hoặc đăng ký biện pháp bảo đảm khác thì việc bán, cho thuê mua nhà ở được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 88 Luật Nhà ở năm 2023.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
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