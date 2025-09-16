  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 22/09/2025 19:46

Đủ điều kiện mở bán 42 căn thuộc Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ 38 Hồ Đắc Di

HNN.VN - Sở Xây dựng vừa có thông báo xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua 42 căn nhà thuộc Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ LK1, LK2.
Phối cảnh Tổ hợp khu nhà ở - thương mại, dịch vụ 38 Hồ Đắc Di (phường An Cựu, TP. Huế) - Ảnh: CĐT

Theo đó, công trình Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ (LK1, LK2), thuộc dự án Tổ hợp khu nhà ở - thương mại, dịch vụ 38 Hồ Đắc Di (phường An Cựu, TP. Huế) do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Hoàng làm chủ đầu tư, với diện tích sử dụng đất 14.644,6m2.

Theo quyết định của UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khu nhà ở - thương mại, dịch vụ 38 Hồ Đắc Di, quy mô công trình gồm 42 lô đất ở kết hợp thương mại dịch vụ với diện tích khoảng 4.791m2; khu đất thương mại dịch vụ với diện tích khoảng 5.882 m2, đất cây xanh với diện tích khoảng 166,3 m2 và đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật với diện tích khoảng 3.825,3m².

Hạng mục công trình đề xuất được mở bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai gồm 42 căn của Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ (LK1, LK2). Trong đó, gồm 22 căn nhà, cao 5 tầng, trên lô đất có diện tích 2.734,59 m2 và gồm 20 căn nhà, cao 5 tầng, trên lô đất có diện tích 2.056,44 m2.

Theo Sở Xây dựng, trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo 42 căn thuộc Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ thuộc dự án Tổ hợp khu nhà ở - thương mại, dịch vụ 38 Hồ Đắc Di là nhà ở hình trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và các quy định của các pháp luật khác có liên quan và thực hiện đầy đủ nội dung đã cam kết khi đưa bất động sản vào kinh doanh.

Tin: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
hồ đắc dinhà ởhình thànhtương lạitổ hợpđủ điều kiện
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

PC Huế bàn giao 5 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn

Ngày 16/9, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao căn nhà tình nghĩa cho hộ ông Nguyễn Hữu Thanh Long (ở 25 Nguyễn Cư Trinh, P. Phú Xuân). Đây là căn nhà thứ 5, cũng là căn nhà cuối cùng nằm trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho các gia đình ở TP. Huế năm 2025 của PC Huế khi hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo.

PC Huế bàn giao 5 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn
Hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả

Từ công tác tuyên truyền, vận động của cấp hội, nhiều hội viên nông dân ở Phú Bài đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hình thành và phát triển kinh tế tập thể, đem lại nguồn thu nhập cao.

Hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top