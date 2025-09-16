Đủ điều kiện mở bán 42 căn thuộc Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ 38 Hồ Đắc Di

Phối cảnh Tổ hợp khu nhà ở - thương mại, dịch vụ 38 Hồ Đắc Di (phường An Cựu, TP. Huế) - Ảnh: CĐT

Theo đó, công trình Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ (LK1, LK2), thuộc dự án Tổ hợp khu nhà ở - thương mại, dịch vụ 38 Hồ Đắc Di (phường An Cựu, TP. Huế) do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Hoàng làm chủ đầu tư, với diện tích sử dụng đất 14.644,6m2.

Theo quyết định của UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khu nhà ở - thương mại, dịch vụ 38 Hồ Đắc Di, quy mô công trình gồm 42 lô đất ở kết hợp thương mại dịch vụ với diện tích khoảng 4.791m2; khu đất thương mại dịch vụ với diện tích khoảng 5.882 m2, đất cây xanh với diện tích khoảng 166,3 m2 và đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật với diện tích khoảng 3.825,3m².

Hạng mục công trình đề xuất được mở bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai gồm 42 căn của Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ (LK1, LK2). Trong đó, gồm 22 căn nhà, cao 5 tầng, trên lô đất có diện tích 2.734,59 m2 và gồm 20 căn nhà, cao 5 tầng, trên lô đất có diện tích 2.056,44 m2.

Theo Sở Xây dựng, trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo 42 căn thuộc Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ thuộc dự án Tổ hợp khu nhà ở - thương mại, dịch vụ 38 Hồ Đắc Di là nhà ở hình trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và các quy định của các pháp luật khác có liên quan và thực hiện đầy đủ nội dung đã cam kết khi đưa bất động sản vào kinh doanh.