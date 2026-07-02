Bàn giao hơn 200 căn hộ nhà ở xã hội

Các khách hàng đầu tiên được Cotana Capital bàn giao căn hộ NOXH

Tham dự buổi lễ có đại diện các sở, ngành liên quan và đông đảo người dân chung cư.

Dự án Nhà ở xã hội (NOXH) tại khu đô thị Ecogarden là công trình trọng điểm bao gồm hai phân khu: West Sky (OXH1) và East Sky (OXH2) với tổng quy mô 1.407 căn hộ, chính thức khởi công từ tháng 7/2023.

Trong đó, phân khu West Sky có diện tích khoảng 1,5 ha, gồm 4 tòa chung cư W1, W2, W3 và W4 với tổng số 723 căn hộ. Trong giai đoạn năm 2024 -2025, Cotana Capital đã bàn giao 364 căn hộ tại các tòa W2 và W3. Hoàn thành vượt tiến độ đề ra, năm 2026 chủ đầu tư tiếp tục bàn giao thêm tòa W1 với 210 căn hộ đến tay khách hàng.

Tòa W1 được Cotana Capital đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, mang lại chất lượng sống không thua kém các dự án thương mại.

Chủ đầu tư đã được bố trí hệ thống phòng cháy chữa cháy, tích hợp công nghệ tự động tiên tiến theo tiêu chuẩn mới, bảo đảm an toàn cho cộng đồng cư dân. Hệ thống cấp điện và nước ổn định với trang bị bơm biến tần cấp nước sinh hoạt hiện đại cùng nguồn điện dự phòng ATS tự động kích hoạt 100% công suất khi mất điện lưới. Bên cạnh đó, tòa nhà còn được trang bị hệ thống 3 thang máy nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản (2 thang phục vụ cư dân và 1 thang vận chuyển hàng hóa).

Năm 2026 chủ đầu tư tiếp tục bàn giao thêm tòa W1 với 210 căn hộ đến tay khách hàng

Theo Cotana Capital, bên cạnh Tòa W1 vừa được bàn giao, Tòa W4 với quy mô 149 căn hộ đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng, dự kiến bàn giao vào tháng 10/2026. Song song đó, phân khu NOXH East Sky cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, tiếp tục bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng, giải quyết nhu cầu an cư thiết thực cho người dân TP. Huế.

Đặc biệt, tại toàn bộ dự án Ecogarden nói chung và các phân khu West Sky, East Sky nói riêng, Cotana Capital đã chủ động nghiên cứu, nâng cấp và tích hợp giải pháp hạ tầng chống ngập thông minh. Đây là giải pháp kỹ thuật tiên tiến giúp chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết và mưa lũ đặc thù tại miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, thành phố đang đặt ra những mục tiêu khá cao về phát triển nhà ở đến năm 2030. Việc hoàn thành và đưa tòa nhà W1 - West Sky vào sử dụng đã đóng góp thêm nguồn cung nhà ở, từng bước hoàn thiện không gian đô thị và thực hiện hóa chương trình phát triển nhà ở của thành phố.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành địa phương hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để các dự án được triển khai đúng quy hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và quyền lợi của người dân.