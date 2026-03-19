Tiếp tục mở bán nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2

Theo đó, Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn COTANA - Công ty Cổ phần tập đoàn TELIN - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản COTANA CAPITAL cung cấp thông tin về Khối nhà E1 thuộc Khu nhà ở xã hội - Chung cư cao tầng OXH2, thuộc Dự án khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B, Đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Khối nhà E1 thuộc Khu nhà ở xã hội – Chung cư cao tầng OXH2thuộc Dự án Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc khu B – Đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế.

2. Địa điểm xây dựng: Dự ánKhu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc khu B – Đô thị mới An Vân Dương - Phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

3. Tên và địa chỉ của chủ đầutư:

- Tên nhà đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana – Công ty Cổ phần Tập đoàn Telin – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital;

- Đại diện Liên danh:

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital

+ Giấy ĐKKD: Số 3301604829 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Huế cấp đăng ký lần đầu ngày 25/01/2017 và các lần thay đổi;

+ Địa chỉ: CM3-03 Camellia Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế;

+ Điện thoại: 0846 50 6886

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital.

+ Địa chỉ: CM3-03 Camellia, Khu ĐTM An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

+ Văn phòng giao dịch:Khu nhà mẫu nhà ở xã hội, Khu Đô thị mới An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

-Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 12/07/2026 đến hết ngày 12/08/2026.

5. Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến từ tháng 03/2026 đến tháng 07/2027.

6. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

* Khối nhà E1:

- Tầng cao: 01 tầng hầm + 15 tầng nổi;

- Chiều cao: 54,2 m (tính từ sân đường nội bộ); trong đó tầng hầm cao 2,9m, tầng 01 cao 4,2m, tầng 2 đến tầng 15 cao 3,3m/tầng, tầng tum cao 3,8m.

- Diện tích xây dựng: 1.126,7m2;

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 12.476,75m2;

- Số lượng căn hộ: 132 căn;

- Diện tích đỗ xe: 1863.6m2;

- Diện tích sàn sử dụng căn hộ: 8.481,49m2;

- Diện tích sinh hoạt cộng đồng: 127m2.

*Phương án thiết kế:

- Thiết kế kết cấu móng dưới cột và khu vực bố trí thang máy theo phương án móng cọc bê tông ly tâm ứng suất trước, cọc BTCT sử dụng cọc PHC D500 loại A sức chịu tải theo thiết kế là 200T và cọc PHC D400 loại A sức chịu tải theo thiết kế là 110T. Hệ đài móng, giằng móng, sàn tầng hầm, vách tầng hầm sử dụng bê tông cấp độ bền B35.

- Kết cấu phần thân: Hệ kết cấu khung dầm, cột, vách, lõi sàn toàn khối, sử dụng bê tông cấp độ bền B35.

* Phương án phòng cháy, chữa cháy: Hệ thống thiết kế tính toán theo các Quy chuẩn và luật PCCC hiện hành.

7. Thông tin căn hộ mở bán:

- Số lượng: 132/132 căn hộ, diện tích căn hộ: (43,2 ÷ 74,1) m2 chi tiết theo bảng đính kèm.

- Giá bán bình quân căn hộ (đã bao gồm thuế GTGT 5% và chưa bao gồm chi phí bảo trì 2%): 19.659.011 đồng/m2 sử dụng căn hộ.

8. Đối tượng được đăng ký mua nhà ở xã hội:

1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

2. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

3. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

4. Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp;

5. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác;

6. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

7. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Luật Nhà ở, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật này;

8. Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

9. Điều kiện được đăng ký mua nhà ở xã hội:

- Điều kiện về nhà ở: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại Huế hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình ở Huế nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu.

- Điều kiện về thu nhập:

+ Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

+ Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

+ Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận

+ Thời gian xác định điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.

10. Thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

Thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, Nghị định 136/2026/NĐ-CP, Thông tư 08/2026/TT-BXD.

Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA - Công ty Cổ phần Tập đoàn TELIN - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản COTANA CAPITAL cung cấp thông tin về Khối nhà E1 thuộc Khu nhà ở xã hội – Chung cư cao tầng OXH2, thuộc Dự án khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B, Đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế để Sở Xây dựng được biết.