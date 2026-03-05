Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz giảm 90%

Nằm giữa Oman và Iran, eo biển Hormuz được công nhận là một trong những điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công ty nghiên cứu thị trường năng lượng Kpler ngày 4/3 cho biết, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã sụt giảm 90% kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tuần trước.

Các quan chức quân sự Iran tuyên bố họ đã hoàn toàn phong tỏa hoạt động giao thông qua tuyến đường thủy vốn là nơi trung chuyển của 20% lượng dầu thô của thế giới.

Tuy nhiên, Kpler cho biết một số tàu vẫn đang mạo hiểm thực hiện hành trình. Khi đề cập đến Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) dùng để theo dõi lưu lượng hàng hải, chuyên gia phân tích vận tải Matt Wright của Kpler, cho biết, một số tàu chở dầu vẫn đang di chuyển theo hướng Đông và Tây qua eo biển, với một số hành trình diễn ra trong tình trạng tắt hệ thống AIS.

Giá dầu thô và khí đốt tự nhiên đã tăng vọt kể từ khi Mỹ bắt đầu chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Iran phối hợp với lực lượng Israel vào ngày 28/2.

Iran đã đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các quốc gia trong khu vực có quân nhân hoặc căn cứ quân sự của Mỹ, cũng như các cuộc tấn công vào một số tàu.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 4/3 tuyên bố đã kiểm soát eo biển Hormuz và cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua tuyến đường thủy này đều có nguy cơ bị tấn công do tên lửa hoặc máy bay không người lái lạc hướng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/3 cho biết, Hải quân Mỹ sẵn sàng hộ tống các tàu chở dầu qua tuyến đường vận chuyển quan trọng này, cũng như cung cấp bảo hiểm.

Các công ty vận tải biển hàng đầu thế giới đã tuyên bố họ sẽ không cho tàu của mình đi qua eo biển Hormuz và các công ty bảo hiểm lớn đã rút bảo hiểm rủi ro chiến tranh.

Hãng vận tải biển Hapag-Lloyd của Đức ngày 4/3 cho biết sẽ tạm ngừng nhận đặt chỗ vận chuyển ngay lập tức và cho đến khi có thông báo mới đối với tất cả các loại hàng hóa đến các quốc gia vùng Vịnh, do những hạn chế về hoạt động và an ninh trong bối cảnh diễn ra xung đột.

Tập đoàn vận tải biển Maersk của Đan Mạch cũng trong ngày 4/3 thông báo đang tạm ngừng nhận đặt chỗ vận chuyển hàng hóa tại vùng Vịnh cho đến khi có thông báo mới, sau khi đánh giá rủi ro khi cuộc xung đột ở Trung Đông lan rộng khắp khu vực.

Hãng cũng cho biết thêm rằng sẽ có ngoại lệ đối với thực phẩm thiết yếu, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu khác.

Trong khi đó, hãng vận tải container đường biển lớn nhất thế giới MSC ngày 4/3 cho biết sẽ áp dụng phụ phí nhiên liệu khẩn cấp trên một số tuyến vận chuyển, có hiệu lực từ ngày 16/3.

Phụ phí này sẽ có hiệu lực trên các tuyến vận chuyển giữa châu Âu và Nam Phi, và tuyến Tây Bắc lục địa/quần đảo Canary.

