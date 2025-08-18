Tháo dỡ, xây mới chợ Bình Điền: Đồng thuận cao

Hoàn thành tháo dỡ chợ Bình Điền cũ sớm hơn dự kiến

Ông Trần Xuân Anh - Chủ tịch UBND xã Bình Điền vừa thông tin, địa phương đã hoàn thành việc tháo dỡ chợ Bình Điền cũ. Sau hơn 20 năm hoạt động, chợ Bình Điền cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và tiểu thương.

Trước khi thực hiện tháo dỡ, ngày 30/7, chính quyền xã Bình Điền có buổi đối thoại với các tiểu thương kinh doanh tại chợ cũ nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Phần đông tiểu thương thống nhất cao về chủ trương tháo dỡ nhằm chỉnh trang lại khuôn viên chợ để tạo bộ mặt khang trang, gọn gàng, đồng thời chuẩn bị mặt bằng để triển khai xây dựng chợ giai đoạn 2... Tuy vậy, cũng có một số tiểu thương vẫn chưa thật sự đồng thuận do liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và quyền lợi khi về chợ mới. Trước sự mềm dẻo, thấu tình đạt lý và những dẫn chứng thuyết phục từ phía chính quyền, những tiểu thương này cũng đã nhất trí với chủ trương tháo dỡ, chỉnh trang lại khuôn viên chợ.

“Chợ cũ cùng khách hàng đã gắn bó với chúng tôi suốt mấy chục năm nên không dễ dàng khi rời khỏi chốn cũ. Nhưng từ những tuyên truyền, vận động, chúng tôi hiểu, chuyển đến chỗ mới thì sẽ có địa điểm buôn bán khang trang hơn, an toàn hơn. Chưa kể, việc xây chợ mới cũng sẽ góp phần giúp kinh tế cả xã phát triển. Khi xã phát triển thì bản thân chúng tôi cũng có điều kiện phát triển theo”, bà H.T.H., tiểu thương kinh doanh thực phẩm chia sẻ.

“Liên quan đến một số nguyện vọng hỗ trợ, đền bù tài sản trên đất, căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành là không đủ điều kiện để bồi thường, hỗ trợ, nhưng chính quyền cũng đã ghi nhận và tổng hợp, sau đó báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Về ưu tiên bố trí lô, quầy sau khi chợ mới xây dựng xong, chúng tôi cũng đã giao Phòng Kinh tế tham mưu cho UBND xã kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng phương án bố trí lô, quầy hợp tình, hợp lý”, ông Nguyễn Xuân Anh cho hay.

Đến hiện tại, toàn bộ khu vực chợ Bình Điền cũ được tháo dỡ gọn gàng, không gây ảnh hưởng đến đời sống dân cư xung quanh. Không chỉ hoàn thành trong thời gian ngắn và sớm hơn dự kiến, từ cách làm này còn cho thấy đây là hiệu quả từ công tác dân vận, từ sự quyết liệt, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị xã và tinh thần chung sức, đồng lòng của bà con tiểu thương, từ đó củng cổ hơn niềm tin và sự đoàn kết giữa chính quyền với người dân nơi đây.

Và đây cũng chính là bước đi cụ thể để đưa chợ Bình Điền trở thành chợ đầu mối phía Tây của TP. Huế, cũng như là trung tâm thương mại gắn với chuyển đổi mô hình quản lý theo hướng hiện đại như một trong những mục tiêu đề ra của Bình Điền tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 vừa qua.