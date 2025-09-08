Bố trí nguồn lực, xây dựng nông thôn mới bền vững

Hệ thống giao thông kết nối liên vùng ở phường Phong Phú

Đồng bộ hạ tầng

Xã A Lưới 2 được sáp nhập từ các xã Hồng Bắc, A Ngo, Quảng Nhâm và thị trấn A Lưới với diện tích tự nhiên là 97,62km2, dân số khoảng 20.500 người. Được thừa hưởng hạ tầng từ khu vực trung tâm của huyện A Lưới (cũ), xã A Lưới 2 tiếp tục quan tâm lồng ghép và sử dụng hợp lý các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng NTM. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn, khu vực đô thị trung tâm xã đã có nhiều đổi mới, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, gắn với kết quả giảm nghèo đa chiều bền vững.

Một trong những điểm nhấn trong xây dựng NTM ở A Lưới 2 là kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống người dân được quan tâm xây dựng, nâng cấp. Trong đó, tại khu vực xã Hồng Bắc (cũ), từ nguồn vốn hỗ trợ các chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG), xã A Lưới 2 đã đầu tư xây dựng 9 công trình hạ tầng với tổng mức đầu tư 13,5 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình đường giao thông trên địa bàn xã, thực hiện lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các điểm theo kế hoạch.

Ngoài tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, A Lưới 2 còn triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ nhà ở. Theo đó, tổng số hộ được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn từ các chương trình là 944 nhà. Trong đó, đã khởi công 84/84 nhà hỗ trợ cho người có công với cách mạng; 412 nhà thuộc CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 400 nhà cho hộ nghèo và cận nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Văn phòng Điều phối NTM thành phố, CTMTQG xây dựng NTN mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố đã đạt được những chuyển biến rõ rệt. Nhiều xã trên địa bàn đã thực hiện đồng bộ các tiêu chí xây dựng NTM, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Cơ sở hạ tầng đã được nâng cấp, đời sống của người dân được cải thiện và các hoạt động sản xuất nông nghiệp dần được hiện đại hóa. Với sự quyết tâm và nguồn lực hiện có, các xã có khả năng đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra.

Huy động nguồn vốn

Văn phòng Điều phối NTM thành phố cho biết, mục tiêu CTMTQG xây dựng NTN mới giai đoạn 2026 - 2030 là phấn đấu xây dựng hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa sản xuất và phát triển thị trường nông sản theo hướng hàng hóa. Xây dựng thôn NTM tại hai vùng trọng điểm có tính đặc thù: Vùng đầm phá, ven biển sẽ phát triển mô hình sản xuất thủy sản bền vững, du lịch sinh thái cộng đồng và bảo vệ hệ sinh thái đầm phá; vùng trung du, miền núi sẽ tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, lâm nghiệp bền vững, kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm và bảo tồn văn hóa bản địa.

Dự kiến nhu cầu vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 650 tỷ đồng. Khả năng huy động tổng thể nguồn lực thực hiện chương trình giai đoạn này bao gồm nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác với tổng vốn huy động thực hiện khoảng 10.550 tỷ đồng.

Ông Lê Thành Nam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng NTM thành phố cho biết, giải pháp triển khai trong thời gian tới là các ban ngành, chính quyền địa phương quyết liệt chỉ đạo triển khai xây dựng NTM đồng bộ, toàn diện đối với tất cả các xã. Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đến từng xã, thôn, bản để thực hiện, trong đó phải xác định rõ lộ trình và cân đối nguồn lực, đảm bảo khả thi, tạo chuyển biến mạnh về chiều sâu, bền vững. Tiếp tục ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. Thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và triển khai mạnh mẽ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn..., góp phần nâng cao thu nhập người dân, hoàn thành tiêu chí giảm nghèo và thu nhập.

Ngoài ra, cần có giải pháp về cơ chế phân bổ vốn ngân sách nhà nước, đầu tư, hỗ trợ và có cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án khác trên cùng địa bàn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình. Cụ thể, ưu tiên phân bổ ngân sách trung ương thực hiện chương trình tại các xã khó khăn, xã duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Vận dụng hiệu quả cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025, để tiếp tục nhân rộng tại các địa phương.

Trên cơ sở đó, văn phòng cũng tham mưu UBND thành phố đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành chủ trương đầu tư thực hiện CTMTQG xây dựng NTM giai đoạn 2026 - 2030 để các địa phương có định hướng triển khai thực hiện; xem xét tích hợp các CTMTQG nhằm đảm bảo tập trung nguồn lực trong đầu tư...