Đảm bảo độ sâu luồng lạch, khu neo đậu tàu cá

Cảng cá Thuận An vừa mới được đầu tư xây dựng với hạ tầng đáp ứng nhu cầu neo đậu và tránh, trú bão cho khoảng 500 tàu thuyền

Vẫn còn bồi lắng

Trong đợt ảnh hưởng của bão số 6 và số 10 vừa qua, nhiều tàu cá của ngư dân khẩn trương vào bờ tránh trú bão tại Cảng cá Thuận An. Tuy nhiên, hoạt động của ngư dân gặp khó do luồng lạch ở âu thuyền cảng cá bị bồi lắng. Sau khi vượt cửa biển Thuận An, đa số các tàu cập bến tại cảng cá cũ (bến số 1) để bán hải sản rồi tìm chỗ neo đậu, tránh, trú bão. Trong khi đó, bên cạnh là bến số 2, hạ tầng được đầu tư, xây mới khang trang nhưng lại rất ít tàu thuyền ra vào.

Ngư dân Trần Giáp (phường Thuận An), chủ phương tiện tàu cá có công suất 820CV cho biết, ngư dân ít vào đậu đỗ, bốc dỡ thủy sản hay tránh, trú bão tại bến số 2 là do luồng tuyến còn bị cạn, trong tình huống tránh, trú mưa bão gặp sóng lớn, nếu luồng tuyến bị cạn thì rất dễ xảy ra tai nạn. Về lâu dài, ngư dân mong muốn luồng tuyến được nạo vét nhằm đảm bảo độ sâu đáy luồng, đặc biệt đối với tàu có công suất lớn trên 700CV làm dịch vụ hậu cần nghề cá vào cảng để bốc dỡ thủy, hải sản.

Được biết, bến số 2 thuộc công trình Cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng, do Sở NN&MT làm chủ đầu tư, đã hoàn thành năm 2023 và bàn giao cho Ban Quản lý Cảng cá Thuận An quản lý vận hành năm 2024. Theo thiết kế, công trình đi vào khai thác sử dụng đảm bảo quy mô để tàu cập bến và xuất bến đạt công suất tối thiểu 20.000 tấn/năm, đáp ứng nhu cầu neo đậu và tránh trú bão cho khoảng 500 tàu thuyền các loại có chiều dài từ 6m trở lên, tương đương công suất từ 45 đến 300CV. Tuy vậy, thời gian gần đây, đặc biệt sau mỗi đợt mưa bão, tại một số luồng tuyến Cảng cá Thuận An xuất hiện các điểm bồi lắng cục bộ khiến ngư dân gặp khó khăn khi ra vào cảng.

Theo Sở NN&PTNT, do khu vực xây dựng công trình cảng cá nằm ở vị trí đối diện với cửa biển Thuận An và gần cuối cửa ra của sông Hương nên đến mùa mưa bão thì lượng bùn cát do sóng gió từ ngoài cửa biển thổi vào hội tụ với dòng nước từ sông Hương chảy ra gây bồi lắng cục bộ một số vị trí trên tuyến luồng tàu, khu neo đậu. Cụ thể, đã làm bồi lắng cục bộ vị trí cửa vào luồng tuyến với diện tích khoảng 150m2 và 5 vị trí còn cao cục bộ trên luồng tuyến, khu neo đậu khoảng 350m2.

Đến đầu tháng 2/2025, chủ đầu tư và Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng công trình NN&PTNT đã chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu kiểm tra và tiến hành nạo vét các điểm cục bộ này để kết thúc bảo hành công trình. Ngày 24/2/2025, Sở NN&PTNT (nay là Sở NN&MT) đã có buổi làm việc với UBND phường Thuận An, nghiệp đoàn nghề cá và đã thống nhất đánh giá việc tàu thuyền ra vào tránh trú bão Thuận An đảm bảo bình thường.

Cần giải pháp lâu dài

Mới đây, UBND thành phố cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp tục quan trắc, theo dõi tình trạng bồi lắng tuyến, luồng tàu, khu neo đậu tại Cảng cá Thuận An nhằm có phương án đảm bảo vận hành hiệu quả cảng cá theo quy định.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT cho biết, đầu năm 2025, Sở NN&PTNT (nay là Sở NN&MT) đã có buổi làm việc với UBND phường Thuận An, nghiệp đoàn nghề cá. Theo kiến nghị của nghiệp đoàn nghề cá, để phục vụ cho tàu dịch vụ hậu cần nghề cá chở hàng khoảng 30 - 40 tấn và một số tàu thuyền có trọng tải lớn ra vào bến cập tàu khu vực quay trở có kích thước 50x100m hiện còn ngắn, dẫn đến khi cập bến một lúc nhiều tàu gặp khó khăn. Trên cơ sở đó, đơn vị này đề nghị tiếp tục nạo vét kéo dài phần phía trước bến cập tàu rộng khoảng 50m dài thêm 130m, cao trình đáy -3,4m với tổng chiều dài khu vực cập tàu cần nạo vét khoảng 230m.

Từ thực tế đó, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND thành phố về việc báo cáo kết quả kiểm tra việc đầu tư, quản lý dự án, thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình thuộc Dự án Cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, do sự phát triển của nghề khai thác thủy sản ngày càng nhiều tàu thuyền lớn, đặc biệt là tàu thu mua dịch vụ hậu cần nghề cá có công suất lớn từ 800 - 1000CV có nhu cầu vào cảng, nên việc nạo vét thêm luồng và bến cập tàu là hoàn toàn cần thiết.

Về giải pháp cho thời gian tới, ông Nguyễn Đình Đức thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&MT, UBND thành phố, hiện, Sở NN&MT đang phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch duy tu, bảo trì công trình cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu đảm bảo độ sâu luồng tàu, khu đậu tàu đạt yêu cầu theo quy định. Sở cũng sẽ báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định kế hoạch duy tu, bảo trì công trình cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá giai đoạn 2026 - 2030.