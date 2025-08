Luồng lạch bị bồi lắng, ngư dân khó neo đậu tàu thuyền

Khu vực đê chắn sóng cửa biển Tư Hiền nhìn từ trên cao

Bồi lắng

Từ nguồn vốn bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, trên địa bàn thành phố đã triển khai Dự án (DA) xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, do Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) làm chủ đầu tư. Trong đó, DA thành phần Cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng đã hoàn thành năm 2023 và bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành năm 2024. Công trình đi vào khai thác, sử dụng sẽ đảm bảo quy mô để tàu cập bến và xuất bến đạt công suất tối thiểu 20.000 tấn/năm, đáp ứng nhu cầu neo đậu và tránh trú bão cho khoảng 500 tàu thuyền các loại có chiều dài từ 6m trở lên, tương đương công suất từ 45 đến 300 CV.

Dù vậy, thời gian qua, ngư dân phường Thuận An cũng như các địa phương khác phản ánh, Cảng cá Thuận An từ khi đi vào hoạt động vẫn có một số khu vực độ sâu không đủ cho các tàu lớn của bà con vào neo đậu, cũng như tránh trú trong mùa mưa bão. Theo ngư dân, công trình nằm ở vị trí đối diện cửa biển Thuận An cũng như gần cuối cửa ra của sông Hương dẫn đến luồng lạch nhanh chóng bị bồi lắng. Dù có triển khai nạo vét, song các tàu công suất lớn ra vào vẫn khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Tương tự, tại xã Vinh Lộc, dù DA Cảng cá Tư Hiền kết hợp khu neo đậu tránh trú bão mới được đầu tư nhưng phần luồng tuyến từ phía cửa biển Tư Hiền lên phía trước chợ Vinh Hiền chưa được nạo vét, bị bồi lắng nhiều năm khiến tàu thuyền ngư dân di chuyển rất khó khăn. Khu neo đậu tàu thuyền thôn Hiền An 2 - khu vực đậu truyền thống của ngư dân qua nhiều năm cũng bị bồi lắng, đến nay vẫn chưa được nạo vét, khơi thông, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông và neo đậu của tàu thuyền.

Mới đây, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND thành phố báo cáo kết quả kiểm tra việc đầu tư, quản lý dự án, thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình thuộc Dự án Cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão. Theo đó, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan làm rõ nội dung một số vị trí trên luồng tuyến tàu, khu neo đậu bị bồi lắng cục bộ trong thời gian ngắn sau khi nạo vét và báo cáo UBND thành phố.

Cần lộ trình nạo vét

Theo Sở NN&MT, Dự án Cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão đã hoàn thành và được các sở, ngành liên quan thông báo chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Chủ đầu tư đã tổ chức bàn giao công trình cho Ban quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) quản lý sử dụng từ ngày 31/12/2023, thời gian bảo hành là 1 năm và sẽ chính thức kết thúc bảo hành khi hội đồng có biên bản xác nhận hoàn thành bảo hành.

Về một số vị trí trên luồng tuyến tàu, khu neo đậu bị bồi lắng cục bộ sau khi nạo vét, Sở NN&MT cho biết, do khu vực xây dựng công trình nằm ở vị trí đối diện với cửa biển Thuận An và gần cuối cửa ra của sông Hương nên đến mùa mưa bão thì lượng bùn cát do sóng, gió từ ngoài cửa biển thổi vào hội tụ với dòng nước từ sông Hương chảy ra, gây bồi lắng cục bộ ở vị trí cửa vào luồng tuyến. Qua kiểm tra, vị trí bồi lắng với diện tích khoảng 150m2 và 5 vị trí còn cao cục bộ trên luồng tuyến, khu neo đậu khoảng 350m2. Đến nay, chủ đầu tư và Ban QLDA đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu kiểm tra và đã tiến hành nạo vét các điểm cục bộ này để kết thúc bảo hành công trình. Đến thời điểm hiện tại, khu neo đậu, tuyến luồng đã đảm bảo và tàu thuyền các loại có công suất ≤300CV hoạt động bình thường.

Cũng theo Sở NN&MT, năm 2020 UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã phê duyệt đầu tư DA Cảng cá Tư Hiền kết hợp khu neo đậu tránh trú bão với tổng mức đầu tư 148 tỷ đồng. Trong đó, có hạng mục nạo vét 3 đoạn luồng tuyến với tổng chiều dài nạo vét gần 1,7km, gồm các đoạn từ biển vào Cảng cá Tư Hiền dài hơn 1,25km; đoạn từ cửa ra âu thuyền đến cầu Tư Hiền dài 207m và đoạn từ cầu Tư Hiền đến cảng cá dài 234m. DA đã triển khai hoàn thành vào cuối năm 2023, đã đưa vào sử dụng, góp phần đảm bảo giao thông đường thủy và phòng chống bồi lấp, sạt lở cửa biển Tư Hiền.

Tuy nhiên, hiện nay còn khoảng hơn 800m đoạn luồng tuyến từ phía trước chợ Vinh Hiền đến khu neo đậu tàu thuyền thôn Hiền An 2 chưa được đầu tư nạo vét, khơi thông, trong khi DA đến nay đã kết thúc. Nhằm đảm bảo an toàn lưu thông đi lại của tàu, thuyền ngư dân, trước mắt, UBND thành phố đã đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng sở tại tổ chức hướng dẫn cho ngư dân, chủ tàu thuyền di chuyển trong luồng lạch có nguồn nước sâu đảm bảo an toàn.

Về lâu dài, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, lập hồ sơ thủ tục đầu tư DA nạo vét, khơi thông khu neo đậu tàu thuyền thôn Hiền An 2 và đoạn luồng tuyến dài khoảng 800m từ phía trước chợ Vinh Hiền đến khu neo đậu tàu thuyền thôn Hiền An 2 để báo cáo UBND thành phố xem xét, bổ sung danh mục đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, làm cơ sở triển khai thực hiện DA khi cân đối được nguồn lực.