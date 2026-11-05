Các lực lượng chức năng đọc Quyết định cưỡng chế tại địa chỉ 1/86 Ông Ích Khiêm.

Hai trường hợp thuộc diện cưỡng chế gồm các đồng thừa kế của ông, bà Đỗ Văn Tố - Nguyễn Thị Dưỡng, tại địa chỉ 1/86 Ông Ích Khiêm và các đồng thừa kế của ông, bà Phan Văn Sỹ - Hồ Thị Khương, tại địa chỉ 76 đường Xuân 68. Tổng diện tích đất thu hồi của hai trường hợp là 918,7m².

Theo UBND phường Phú Xuân, đối với trường hợp tại địa chỉ 1/86 Ông Ích Khiêm, toàn bộ diện tích 109,2m² đất bị thu hồi. Trong đó, 71m² được bồi thường đất ở, 38,2m² được hỗ trợ đất ở. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là hơn 684,3 triệu đồng, gồm tiền bồi thường về đất gần 348,9 triệu đồng và tiền bồi thường tài sản, các khoản hỗ trợ khác hơn 335,4 triệu đồng. Các đồng thừa kế được bố trí 6 lô đất tái định cư tại khu quy hoạch Bắc Hương Sơ.

Đối với trường hợp tại địa chỉ 76, đường Xuân 68, diện tích thu hồi là 809,5m². Trong đó, 550m² đất ở được bồi thường với mức 99,5%; 238m² đất nông nghiệp liền kề đất ở được bồi thường và 21,5m² được hỗ trợ. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 4,53 tỷ đồng, bao gồm hơn 4,24 tỷ đồng tiền bồi thường về đất và gần 286,9 triệu đồng tiền bồi thường tài sản, các khoản khác. Các đối tượng đủ điều kiện được bố trí 9 lô đất tái định cư tại khu quy hoạch Bắc Hương Sơ.

Tiến hành tháo dỡ tại số 76, đường Xuân 68.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Phú Xuân cho biết, trong quá trình triển khai dự án, các cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ, làm việc, giải thích các quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và vận động các hộ bàn giao mặt bằng. Các thông báo về việc bàn giao mặt bằng cũng đã được gửi đến các hộ gia đình. Tuy nhiên, hai trường hợp vẫn chưa thực hiện bàn giao đất.

Trước đó, UBND thành phố Huế (cũ) đã ban hành Quyết định số 3811/QĐ-CTUB ngày 4/5/2024 về cưỡng chế thu hồi đất đối với các đồng thừa kế của ông, bà Đỗ Văn Tố - Nguyễn Thị Dưỡng. Đối với trường hợp các đồng thừa kế của ông, bà Phan Văn Sỹ - Hồ Thị Khương, UBND quận Phú Xuân (cũ) ban hành Quyết định số 1519/QĐ-CTUB ngày 17/4/2025.

Sau đó, UBND phường Phú Xuân tiếp tục triển khai các phương án cưỡng chế thu hồi đất, lần lượt ban hành phương án số 1689/PA-BTHCC ngày 31/3/2026 và số 1878/PA-BTHCC ngày 9/4/2026 đối với hai trường hợp. Ngày 12/11/2026, Ban thực hiện cưỡng chế phường Phú Xuân ban hành các thông báo về thời gian tổ chức cưỡng chế gửi đến các hộ liên quan.

Việc tổ chức cưỡng chế nhằm bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai Dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế tại khu vực Eo Bầu theo kế hoạch, đồng thời bảo đảm việc thực thi các quyết định thu hồi đất theo quy định pháp luật.