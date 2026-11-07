Tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án

Công văn số 2747/CNVPĐKĐĐ ngày 08/10/2026, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Phú Xuân.

Bà Nguyễn Thị Tri, quê quán phường Phú Bình (nay là phường Phú Xuân), TP. Huế, hiện sinh sống tại Hoa Kỳ, thông qua người đại diện theo ủy quyền là bà Đoàn Thị Trà Mi (trú tại phường Phú Xuân) có đơn thư kiến nghị xác minh việc kê khai, đăng ký đất đai và xem xét lại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại địa chỉ 10/69 Đào Duy Anh, phường Phú Xuân cho ông Trương Xuân Bảo.

Theo bà Nguyễn Thị Tri, nguồn gốc thửa đất số 79, tờ bản đồ 21 tại 10/69 Đào Duy Anh là của cha mẹ bà, cụ Nguyễn Văn Tùng (1918 - 1993) và cụ Trần Thị Toàn (1920 - 2014). Thửa đất được chia làm hai, phần 60m² giao cho vợ chồng bà quản lý, sử dụng. Năm 1990, vợ chồng bà sang Hoa Kỳ định cư, giao lại cho con trai đầu là ông Trương Xuân Bảo và con dâu là bà Trần Thị Yến quản lý. Bà Tri cho biết, từ năm 1996 đến năm 2002, con gái bà là Diana Xuân đã gửi 45.000 USD về cho ông Bảo xây dựng căn nhà như hiện nay.

Điểm mấu chốt bà nhấn mạnh là Giấy xác nhận ủy quyền cho đất do mẹ bà là cụ Trần Thị Toàn lập ngày 30/6/2005. Theo bản chụp tài liệu bà Tri cung cấp, văn bản có nội dung viết tay, ủy quyền cho Trương Xuân Bảo sử dụng phần đất 60m² với điều kiện: “Không được sang nhượng hay thế chấp và đoạn mại và vợ của Trương Xuân Bảo không có quyền tranh chấp. Bất cứ việc gì sử dụng trên căn nhà nói trên phải có ý kiến của Trương Bá và Nguyễn Thị Tri”.

Cũng theo đơn, năm 2024, bà về nước muốn ở lại căn nhà để lo hương khói nhưng không vào được nhà do con dâu cũ đã thay toàn bộ ổ khóa. Theo bà Tri, bà Yến cho rằng ông Bảo đã nhượng lại nhà đất cho bà. Bà Tri cho rằng việc này trái với ý nguyện của mẹ bà trước đây, xâm phạm nơi thờ tự. Đồng thời bà cũng đề nghị xem xét lại quá trình kê khai, đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trương Xuân Bảo, khi chưa có ý kiến của vợ chồng bà và các đồng thừa kế khác.

Tại Công văn số 2747/CNVPĐKĐĐ ngày 8/10/2026, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực Phú Xuân đã cung cấp thông tin về quá trình đăng ký, biến động quyền sử dụng đất đối với thửa đất này.

Theo hồ sơ lưu, bà Trần Thị Toàn được UBND thành phố Huế (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ngày 24/9/2002 đối với thửa 79, tờ 21, diện tích 108m² tại 13/5 Đào Duy Anh. Ngày 25/10/2005, diện tích được điều chỉnh lại thành 135m² theo đơn đề nghị và phiếu đo vẽ. Ngày 4/11/2005, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tách thửa 79 thành 2 thửa: thửa 256 diện tích 72 m² và thửa 257 diện tích 63m². Ngày 16/12/2005, UBND thành phố Huế cấp 2 giấy chứng nhận riêng cho bà Toàn tại địa chỉ 10 kiệt 69 (13/5 cũ) Đào Duy Anh. Tiếp đó, ngày 28/12/2005, bà Trần Thị Toàn lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho ông Trương Xuân Bảo đối với thửa 257, diện tích 63m². Hợp đồng được Phòng Công chứng số 2 tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) chứng nhận. Ngày 18/1/2006, UBND thành phố Huế (cũ) xác nhận chủ sử dụng đất kế tiếp cho ông Trương Xuân Bảo tại trang 4 giấy chứng nhận.

Trên cơ sở chuỗi hồ sơ tách thửa - tặng cho - công chứng - đăng ký biến động này, chi nhánh kết luận: việc UBND thành phố Huế xác nhận chủ sử dụng đất kế tiếp thửa 257 cho ông Trương Xuân Bảo “là đúng trình tự và bảo đảm theo quy định của pháp luật”. Hồ sơ đính kèm công văn gồm: Đơn xin tách thửa, Phiếu xác nhận kết quả đo đạc, Giấy chứng nhận cũ của bà Toàn, 2 giấy chứng nhận mới sau tách thửa và hợp đồng tặng cho đã công chứng.

Từ quan điểm của hai phía cùng các nhóm hồ sơ đính kèm có thể thấy: một bên là trình tự hành chính về tách thửa và tặng cho đã được thực hiện qua các bước thể hiện trong hồ sơ lưu; một bên là nội dung ủy quyền có điều kiện và yếu tố nguồn gốc, thừa kế, công sức tạo lập nhà ở mà bà Nguyễn Thị Tri nêu.

Giấy ủy quyền có điều kiện ngày 30/6/2005 mà bà Tri cung cấp và hợp đồng tặng cho có công chứng ngày 28/12/2005 mà Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp là hai văn bản cách nhau 6 tháng, cùng liên quan đến quyền định đoạt thửa đất của cụ Trần Thị Toàn, nhưng có nội dung ràng buộc khác nhau.

Việc đánh giá hiệu lực, ý chí tặng cho có điều kiện và quyền lợi của các đồng thừa kế là vấn đề dân sự, vượt ra ngoài phạm vi xác nhận trình tự địa chính. Trong trường hợp các bên không tự thỏa thuận được về việc quản lý, sử dụng căn nhà và phần đất có điều kiện nêu trên, tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật đất đai và dân sự.