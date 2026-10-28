Cử tri phường Phú Xuân kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến thông tin tại buổi tiếp. Ảnh: Nam Anh

Cùng tham dự có đại diện Đảng uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và đông đảo cử tri phường Phú Xuân.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố từ đầu năm đến nay; kết quả triển khai các dự án trên địa bàn và kế hoạch thực hiện các dự án trong thời gian tới. Đồng thời, thông báo dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thường lệ lần thứ 3, HĐND thành phố khóa IX. Lãnh đạo phường Phú Xuân cũng báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

Tại buổi tiếp, cử tri phường Phú Xuân phản ánh các vấn đề liên quan đến hạ tầng, chỉnh trang đô thị và môi trường.

Cử tri đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng còn dang dở, nhất là tuyến đường Nguyễn Gia Thiều. Theo phản ánh, sau gần 2 năm thi công, công trình vẫn chưa hoàn thành, quá trình triển khai còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đối với vấn đề môi trường, cử tri kiến nghị sớm di dời lò mổ ra khỏi khu dân cư; khắc phục tình trạng ô nhiễm, mùi hôi từ khu vực chợ cá Bãi Dâu đang ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri cũng đề nghị quan tâm hệ thống chiếu sáng quanh hồ Tịnh Tâm, nghiên cứu mở rộng đường Tôn Thất Thiệp để giảm áp lực giao thông và nạo vét, khơi thông một số ao hồ tại khu vực Tây Linh nhằm hạn chế ngập lụt.

Một số ý kiến khác đề cập đến tình trạng đường Lương Y hiện chỉ rộng khoảng 3,5m, gây khó khăn cho lưu thông, đề nghị nghiên cứu phương án mở rộng. Trong lĩnh vực y tế, cử tri mong muốn được tạo điều kiện thuận lợi hơn khi chuyển tuyến khám, chữa bệnh; đồng thời cần có hướng dẫn cụ thể về thu gom, xử lý chất thải y tế phát sinh tại hộ gia đình.

Trao đổi tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng thông tin về dự án cầu Cồn Hến và những ảnh hưởng đến các hộ dân trên tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; dự án tái định cư Cao Bá Quát dành cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đường Nguyễn Gia Thiều. Địa phương cũng đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng, vận động người dân bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án Nguyễn Gia Thiều.

Cử tri phường Phú Xuân nêu kiến nghị tại buổi tiếp.

Đối với kiến nghị di dời lò mổ và xử lý ô nhiễm tại chợ cá Bãi Dâu, lãnh đạo phường đề nghị các sở, ban, ngành quan tâm phối hợp giải quyết.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Lê Nhật cho biết, thành phố đang tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2031, thành phố dự kiến triển khai Dự án cải thiện môi trường nước nhằm hoàn thiện hệ thống thoát nước khu vực phía Bắc, trong đó phường Phú Xuân được ưu tiên đầu tư.

Đối với các kiến nghị về chuyển tuyến khám, chữa bệnh và xử lý chất thải y tế tại hộ gia đình, lãnh đạo Sở Y tế đã thông tin, làm rõ các quy định liên quan.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Nguyễn Đại Viên cho biết, Văn phòng đang tham mưu xây dựng phần mềm theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Công cụ này giúp các cơ quan liên quan cập nhật tiến độ xử lý, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan dân cử giám sát việc thực hiện, hạn chế tình trạng kiến nghị kéo dài nhưng chưa được giải quyết.

Kết thúc buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thường lệ lần thứ 3, HĐND thành phố khóa IX và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, phường Phú Xuân tiếp tục rà soát, xử lý và thông tin kết quả đến cử tri. HĐND thành phố sẽ theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm các kiến nghị chính đáng của người dân được quan tâm xử lý.