Phường Phú Xuân đặt mục tiêu tăng trưởng gần 12%/năm

Bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND phường tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND phường Phú Xuân thông qua 5 nghị quyết liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn, điều chỉnh đầu tư công năm 2026; giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và kiện toàn nhân sự UBND phường.

Theo đó, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân từ 11,7%/năm, tổng thu ngân sách tăng 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 4.300 - 4.500 USD. Phường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo, trừ những hộ không còn khả năng lao động.

Trong lĩnh vực du lịch, Phú Xuân phấn đấu đến năm 2030 thu hút 8 - 9 triệu lượt khách, tập trung phát triển du lịch văn hóa, kinh tế đêm gắn với khai thác giá trị di sản. Các dự án trọng điểm gồm nâng cấp chợ Đông Ba, chợ đầu mối Phú Hậu; nghiên cứu hình thành chợ đêm Đông Ba; chỉnh trang phố cổ Gia Hội, cảnh quan hai bờ sông Ngự Hà, Đông Ba và nâng cấp hạ tầng đô thị.

Phú Xuân đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút 8 - 9 triệu lượt khách du lịch.

Địa phương cũng đặt mục tiêu bảo tồn, tu bổ, phục hồi từ 2 - 4 công trình văn hóa, di tích lịch sử theo phân cấp; hoàn thành số hóa 100% di sản văn hóa đã được xếp hạng vào năm 2027. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phấn đấu tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giao dịch không dùng tiền mặt đạt trên 99,5%.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Xuân Đặng Thị Ngọc Lan nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua là cơ sở pháp lý để địa phương huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy của UBND phường.

Chủ tịch HĐND phường đề nghị UBND phường và các đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch thực hiện với tiến độ và trách nhiệm rõ ràng. Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường cần tăng cường giám sát, theo dõi kết quả triển khai, bảo đảm các nội dung đã được quyết nghị mang lại hiệu quả thực tế, đáp ứng kỳ vọng của cử tri.