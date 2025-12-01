Khai thác tốt dư địa để tăng thu ngân sách

Doanh nghiệp dệt may có đóng góp quan trọng trong nguồn thu ngân sách

Thu nội địa giữ vai trò chủ đạo

Năm 2025, tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 14.960 tỷ đồng, vượt 17,3% dự toán và tăng 14,5% so với cùng kỳ cho thấy bức tranh kinh tế - xã hội tương đối tích cực. Trong đó, số thu nội địa ước thực hiện 13.289 tỷ đồng, tăng 13,6% so với dự toán và vượt 15,4% so với cùng kỳ. Hầu hết, các khoản thu nội địa đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Theo đó, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đạt 9.393 tỷ đồng, vượt 10,2% dự toán và tăng 5,2% so với năm trước. Thu tiền sử dụng đất đạt 3.500 tỷ đồng, vượt 25,3% dự toán; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước ước đạt 650 tỷ đồng, vượt gấp 3,8 lần dự toán, tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ. Điều này phần nào cho thấy, nguồn thu này có dư địa lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu về tính ổn định, bền vững trong cơ cấu thu.

Bên cạnh đó, nhóm thu từ thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao. Tổng thu nhóm này đạt 1.530 tỷ đồng, vượt 45,7% dự toán và tăng 20,7% so với cùng kỳ.

Từ thực tế các nguồn thu có thể thấy, thu nội địa vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu thu NSNN của thành phố. Để bảo đảm tính bền vững trong cơ cấu thu, việc tiếp tục mở rộng cơ sở thu, nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài từ sản xuất, kinh doanh, đồng thời quản lý chặt các khoản thu mang tính đột biến vẫn là yêu cầu then chốt trong việc quản lý, điều hành ngân sách thời gian tới.

Xây dựng kịch bản thu ngân sách

Trên cơ sở phân tích, đánh giá nguồn thu NSNN năm 2025, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế, các dự án mới đi vào hoạt động và nguồn lực tăng thêm trong năm 2026; các chính sách về thuế, phí, lệ phí; kế hoạch thu tiền sử dụng đất, HĐND thành phố đã thông qua dự toán thu năm 2026 là 16.000 tỷ đồng, tăng 25,5% so với dự toán địa phương năm 2025 và tăng 7% so với thực hiện thu năm 2025. Trong đó, dự toán thu nội địa 14.522,5 tỷ đồng, tăng 1%, tương ứng 144 tỷ đồng so với dự toán Chính phủ giao, tăng 24,2% so với dự toán HĐND thành phố giao năm 2025, tăng 9,3% so với thực hiện năm 2025.

Riêng dự toán thu thuế xuất, nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là 1.450 tỷ đồng, bằng dự toán Chính phủ giao, tăng 38,1% so với dự toán HĐND thành phố giao năm 2025 và bằng 95% so với ước thực hiện 2025. Dự toán thu huy động, đóng góp là 27,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dự toán cũng giao thu bổ sung từ ngân sách trung ương 3.773,7 tỷ đồng; thu chuyển nguồn tiền lương năm 2025 sang 2026 là 1.107 tỷ đồng để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương, các chính sách an sinh xã hội.

Để đảm bảo tổ chức thực hiện dự toán thu NSNN năm 2026, UBND thành phố cũng xây dựng kịch bản thu năm 2026 để kịp thời có giải pháp điều hành ngân sách phù hợp, linh hoạt. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ mở rộng sản xuất, kinh doanh; xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất đảm bảo nguồn thu theo dự toán giao.

Ngoài các biện pháp nuôi dưỡng, phát triển, quản lý nguồn thu nội địa gắn với triển khai có hiệu quả việc chống thất thu thuế, thành phố cũng tập trung tháo gỡ, hướng dẫn thủ tục cho các dự án đầu tư đang trong quá trình hoàn tất thủ tục kêu gọi đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất, ưu tiên các dự án trọng điểm trong danh mục dự án thu tiền sử dụng đất năm 2026. Xây dựng phương án về giá, tổ chức đấu giá tài sản công, quỹ đất của các trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sáp nhập để kêu gọi dự án đầu tư, tăng thu ngân sách.

Trưởng Thuế thành phố - ông Đoàn Vĩ Tuyến khẳng định, Thuế thành phố sẽ thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính thuế; tập trung triển khai thực hiện các đề án chống thất thu thuế trong lĩnh vực sử dụng đất, cho thuê đất, thuế khoán; xử lý nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai; kinh doanh qua mạng; bán đấu giá quyền sử dụng đất; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế... nhằm tăng thu ngân sách.