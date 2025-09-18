Tôn vinh giá trị sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ Huế

Trao thưởng cho các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu đoạt giải trong nước và quốc tế

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Sửu, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Huế; ông Hồ Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế, cùng đông đảo văn nghệ sĩ, đại diện các hội chuyên ngành trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố.

Năm 2025 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng đối với đời sống văn học nghệ thuật Huế. Đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố đã gặt hái nhiều thành tựu nổi bật, giành được các giải thưởng uy tín trong nước, khu vực và quốc tế.

Năm 2025 cũng là dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập tổ chức Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật. Nhân dịp này, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai, tiêu biểu như việc tổ chức tuyển chọn và xuất bản tập sách ảnh “Huế - Nửa thế kỷ Nhiếp ảnh (1975 - 2025)” với 204 tác phẩm của 58 tác giả; tuyển chọn và xuất bản tập sách mỹ thuật “80 năm Mỹ thuật Huế (1945 - 2025)” quy tụ 100 tác giả và 100 tác phẩm tiêu biểu. Đây là những công trình có giá trị tư liệu và nghệ thuật, phản ánh sinh động quá trình hình thành, phát triển của mỹ thuật và nhiếp ảnh Huế trong dòng chảy lịch sử chung của đất nước.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố đã khánh thành Phòng Truyền thống nhằm tri ân các thế hệ văn nghệ sĩ tiền bối; phối hợp với các hội chuyên ngành và Tạp chí Sông Hương tổ chức Không gian Văn học Nghệ thuật tại số 23-25 Lê Lợi, với nhiều hoạt động phong phú như triển lãm mỹ thuật, trưng bày tư liệu, chương trình nghệ thuật và ra mắt sách. Đây là không gian sáng tạo, giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Huế trong đời sống đương đại.

Tặng thưởng 15 tác phẩm, công trình tiêu biểu thuộc các lĩnh vực văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn nghệ dân gian

Trong khuôn khổ chương trình, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố trao Tặng thưởng cho 15 tác phẩm, công trình tiêu biểu thuộc các lĩnh vực văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, văn nghệ dân gian… Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực lao động nghệ thuật nghiêm túc và sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, đồng thời khích lệ tinh thần tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của văn học nghệ thuật thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà thơ Lê Tấn Quỳnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Huế ghi nhận và đánh giá cao vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Huế, đồng thời khẳng định thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động văn học nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Huế trở thành đô thị di sản, thành phố sáng tạo và điểm đến văn hóa đặc sắc của cả nước.