Luật Đất đai tạo động lực cho thành phố phát triển

Luật Đất đai 2024 giúp thành phố triển khai sớm các DA đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các DA phát triển hạ tầng, đô thị. Ảnh: MINH NGỌC

Động lực mới

Sau ngày 1/7, khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quản lý đất đai theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” được đẩy mạnh, đã tạo sự chủ động cho chính quyền địa phương trong việc quản lý đất đai trên địa bàn.

Ông Trịnh Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh cho biết, sau khi sáp nhập các xã, Phong Dinh có nhiều cơ hội tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng, đô thị cũng như phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Theo đó sẽ có nhiều dự án, công trình được đầu tư xây dựng và chắc chắn việc này cũng sẽ liên quan mật thiết đến việc quản lý đất đai. Do vậy, việc phân cấp thẩm quyền thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc giao đất không thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm được giao cho Chủ tịch UBND cấp xã là một điểm mới quan trọng, giúp các địa phương giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng và thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai, từ đó cũng tạo động lực cho địa phương phát triển.

Theo Chi cục Quản lý đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Luật Đất đai 2024 với những cải cách toàn diện đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, góp phần khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Từ đó, góp phần giúp thành phố triển khai các DA nhanh chóng, thuận lợi, đặc biệt là các DA phát triển hạ tầng, đô thị.

Luật Đất đai khuyến khích tập trung đất và tích tụ đất nông nghiệp để phát triển sản xuất quy mô lớn

Phát triển đô thị, nông nghiệp

Theo bà Phạm Thị Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Luật Đất đai 2024 với những quy định mới mang tính đột phá, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai phát triển không gian đô thị và kinh tế của thành phố. Thông qua Luật Đất đai 2024, địa phương sẽ đưa nguồn lực đất đai vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực để đưa thành phố trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa đặc sắc của khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, thành phố sẽ chú trọng đổi mới, cải cách một số quy trình, thủ tục liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng..., nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển hạ tầng đô thị, nhu cầu sử dụng đất và bảo vệ môi trường, từ đó hình thành không gian đô thị có quy hoạch, văn minh và bền vững. Đồng thời, mở rộng các trường hợp thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các DA phát triển đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu công nghệ cao giúp tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị. Ngoài ra, cũng sẽ nghiên cứu để đổi mới các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư giúp minh bạch, công khai hóa việc giao đất, cho thuê đất nhằm thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngoài ra, Luật Đất đai 2024 còn có những điều khoản được đánh giá rất có lợi cho các đối tượng chính sách xã hội, người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, cùng với quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất rõ ràng, mang lại những ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển thành phố, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và công tác an sinh xã hội. Theo đó, luật mới khuyến khích tập trung đất và tích tụ đất nông nghiệp để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Đối với thành phố Huế, việc này có thể thúc đẩy các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, đặc biệt là ở các vùng ngoại ô thành phố. Bên cạnh đó, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân đã tăng từ 10 lên 15 lần hạn mức giao đất. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc hình thành các trang trại, hợp tác xã nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại và nâng cao giá trị nông sản.

Đối với công tác an sinh xã hội, Luật Đất đai 2024 mang đến những cải tiến đáng kể trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đặc biệt có ý nghĩa với Huế trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển đô thị và các DA trọng điểm.

“Luật Đất đai 2024 là công cụ pháp lý quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, đồng thời đảm bảo công bằng và an sinh xã hội cho người dân”, bà Phạm Thị Bình khẳng định.