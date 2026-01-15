  • Huế ngày nay Online
Thế giới

OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tiếp tục tăng trong năm 2027

ClockThứ Sáu, 16/01/2026 08:48
Theo OPEC, nhu cầu dầu mỏ thế giới dự kiến tăng thêm 1,34 triệu thùng/ngày trong năm 2027, gần tương đương mức tăng của năm 2026, trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu được đánh giá tích cực.

Khi cảm xúc trở thành sức mạnh của U23 Việt NamChuyển đất đá không đạt chuẩn ra khỏi Dự án đường ven sông BồNgười được xướng tên tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2025

Một trạm xăng tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN 

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm 2027, với tốc độ gần tương đương mức dự báo cho năm nay.

Cụ thể, OPEC ước tính nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng thêm 1,34 triệu thùng/ngày trong năm 2027, so với mức tăng dự kiến 1,38 triệu thùng/ngày trong năm 2026.

Dự báo đối với năm 2026 được giữ nguyên so với báo cáo mà tổ chức này công bố tháng trước. Theo đó, tổng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu được dự báo đạt khoảng 106,5 triệu thùng/ngày năm 2026 và tăng lên 107,9 triệu thùng/ngày vào năm 2027. 

Bên cạnh đó, OPEC dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 3,2% trong năm 2027, nhỉnh hơn mức 3,1% năm 2026. OPEC đánh giá triển vọng kinh tế thế giới là “tích cực”, chủ yếu do căng thẳng liên quan các biện pháp áp thuế của Mỹ với các đối tác thương mại lớn trong năm ngoái đang có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

OPEC cũng lưu ý rằng thị trường dầu mỏ vẫn đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, bao gồm xung đột địa chính trị, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn thay đổi, cũng như tốc độ chuyển dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Tổ chức này khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến trên thị trường và phối hợp các đối tác ngoài OPEC nhằm duy trì ổn định cung-cầu dầu mỏ toàn cầu.

https://nhandan.vn/opec-du-bao-nhu-cau-dau-mo-toan-cau-tiep-tuc-tang-trong-nam-2027-post937289.html?gidzl=laJUBRrIW4AyMTSjl4I4HxrKsYQbHuyQyb288w51s1ZrLzrme13TI_82Y2Ib4TrDgmEATZGs9MPOkLADG0

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: dầu mỏtoàn cầutiếp tục tăngtrongnăm 2027
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bài toán nhân lực và việc làm toàn cầu

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa ra báo cáo cho biết, thị trường lao động toàn cầu đã biến động mạnh trong nhiều năm qua và sẽ còn thay đổi nhanh hơn nữa. Dự báo trong 5 năm tới, 22% tổng số việc làm hiện nay sẽ thay đổi căn bản, biến mất hoặc được tái tạo, do sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Bài toán nhân lực và việc làm toàn cầu
Thời báo Hoàn Cầu: Việt Nam nổi bật trên bức tranh kinh tế Đông Nam Á và toàn cầu

Tờ Thời báo Hoàn Cầu, một ấn phẩm của Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, mới đây đăng tải bài tổng hợp, phân tích sâu, nêu bật kết quả tăng trưởng kinh tế rất tích cực của Việt Nam trong tổng thể bức tranh kinh tế Đông Nam Á và toàn cầu trong năm 2025.

Thời báo Hoàn Cầu Việt Nam nổi bật trên bức tranh kinh tế Đông Nam Á và toàn cầu
Thận trọng trong sử dụng thuốc kháng sinh

Việc lạm dụng thuốc kháng sinh gây ra hiện tượng kháng thuốc, khiến cho thời gian điều trị kéo dài, tăng tỷ lệ tử vong, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Để khắc phục tình trạng này, người dân không tự ý mua và dùng kháng sinh, nhất là khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Thận trọng trong sử dụng thuốc kháng sinh
Mỗi ngày có hơn 15 tỷ cuộc tấn công mạng toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một năm sau khi ra mắt công khai, công ty an ninh mạng Cyvore của Israel cho biết dữ liệu của họ ghi nhận hơn 15 tỷ cuộc tấn công mạng xảy ra mỗi ngày trên phạm vi toàn cầu, chủ yếu nhắm vào người dùng các nền tảng giao tiếp số.

Mỗi ngày có hơn 15 tỷ cuộc tấn công mạng toàn cầu

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top