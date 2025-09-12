Xây dựng các kênh quảng bá, tiêu thụ cho thanh trà

Thanh trà Huế chủ yếu được bán qua các kênh truyền thống

Ngày nay, thanh trà Huế cũng rất được khách hàng gần xa ưa chuộng. Ngoài cung cấp cho các chợ, cửa hàng… trên địa bàn, thanh trà Huế cũng được chuyển đến các tỉnh, thành khác để đến tay người tiêu dùng. Thế nhưng, điều đáng nói là kênh phân phối, tiêu thụ thanh trà hiện nay vẫn chủ yếu là truyền thống nên chưa nâng tầm được giá trị trái thanh trà và độ bao phủ, nhận diện thương hiệu vẫn còn hạn chế.

Tất nhiên, thanh trà Huế cũng đã được bán ở một số kênh online và vào một vài siêu thị. Mới đây, một doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác với HTX Thủy Biều (phường Thủy Xuân) để đưa hơn 1 tấn thanh trà đóng hộp, dán tem truy xuất nguồn gốc vào chuỗi KINGFOODMart, với hệ thống gần 120 cửa hàng ở TP. Hồ Chí Minh. Hợp đồng này mở ra hướng đi mới cho người trồng thanh trà buộc họ phải dần hướng tới chuẩn hóa quy trình trồng và cung ứng sản phẩm.

Toàn TP. Huế có khoảng 860ha thanh trà, sản lượng bình quân hàng năm dao động khoảng từ 600 - 700 tấn. Theo thống kê chưa đầy đủ, việc tiêu thụ sản phẩm thanh trà ra thị trường chủ yếu vẫn qua kênh truyền thống, chiếm từ 80 - 90%. Do đó, dù so với trồng một số cây trồng khác, thanh trà vẫn đem lại thu nhập cao cho nông dân, gấp đôi, gấp ba so với trồng lúa và hoa màu. Ước tính mỗi ha trồng thanh trà cho thu nhập bình quân khoảng từ 250 - 400 triệu đồng, lãi khoảng hơn 50%. Trong khi nếu trồng lúa bà con chỉ thu lãi khoảng từ 40 - 60 triệu đồng/ha/vụ.

Dẫu vậy, so với các loại cây ăn quả khác không phải là đặc sản riêng có như bưởi Tân Triều ở Biên Hòa (Đồng Nai) thì giá thanh trà Huế vẫn còn khá thấp. Ví dụ, đợt cao điểm tết Nguyên đán, mỗi kg bưởi Tân Triều có thể có giá lên tới 40.000 ngàn đồng, mỗi trái trung bình từ 2 - 3kg có thể có giá trên dưới 100 ngàn đồng. Trong khi đó, thanh trà Huế dù được đánh giá có hương vị đặc trưng riêng, nhưng theo nhiều chủ vườn hầu như họ chưa bán được trái nào có giá trên 100 ngàn đồng, phổ biến nhất vẫn là từ 20 - 45 ngàn đồng/quả.

So sánh nhỏ để thấy, cùng loại quả đặc sản, đó là chưa nói thanh trà có những đặc điểm đặc biệt hơn nhưng tại sao giá trị thanh trà chưa bằng bưởi da xanh Tân Triều? Có thể có nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, nhưng chung quy lại vẫn còn do cách thức tiêu thụ, đưa sản phẩm ra thị trường chưa có nhiều sự đổi mới. Cách thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm cũng chưa được quan tâm đúng mức nên giá trị thanh trà chưa thực sự xứng tầm. Vì vậy, cần thiết phải đổi mới cách đưa nông sản ra thị trường và tăng nhận diện thương hiệu.

Ngoài nhãn hiệu "Thanh trà Huế" đã được xây dựng cũng cần đẩy mạnh việc quảng bá về những đặc trưng riêng của thanh trà trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó cần thiết phải xây dựng một kênh riêng để quảng bá sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, Youtube... Để tạo niềm tin và sự lan tỏa bước đầu, lãnh đạo địa phương có thể cùng nông dân tổ chức các phiên livestream bán hàng như cách mà Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc (Đắk Lắk) Ngô Thị Minh Trinh đã làm mới đây để giúp bà con nông dân bán sầu riêng. Nhờ cách làm này mà chỉ trong vòng 2 tiếng livestream, hơn 60 tấn sầu riêng của nông dân đã được chốt đơn thành công. Đáng chú ý hơn, sau đó, nhiều đơn hàng khác cũng được chốt nhanh chóng nhờ uy tín của nữ bí thư này.

Nếu thanh trà Huế cũng được lãnh đạo địa phương đứng ra làm KOL giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên các phiên livestream chắc chắn thương hiệu của thanh trà sẽ được nâng lên và người tiêu dùng trên khắp cả nước và nước ngoài sẽ tin tưởng lựa chọn. Với thời đại công nghệ số bùng nổ như hiện nay, việc tổ chức các phiên livestream sẽ không quá khó. Quan trọng là lãnh đạo các địa phương có nông đặc sản nói chung có mạnh dạn thử nghiệm hay không mà thôi. Bên cạnh đó, các HTX, nông dân cũng cần đổi mới tư duy, cách làm và tận dụng tốt các nền tảng mạng xã hội để tự quảng bá cho sản phẩm do mình làm ra. Có như thế mới tạo được tính bền vững và nâng cao trách nhiệm của người trồng/sản xuất sản phẩm với người tiêu dùng.