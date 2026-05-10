Sẽ xác minh, kiểm tra tình trạng buôn bán mực không rõ nguồn gốc

Trước đó, theo phản ánh của một du khách trên mạng xã hội, khi đến một quán ven biển ở Lăng Cô ăn trưa, nghe người bán mực kể khổ về hoàn cảnh khó khăn, du khách này đã mua giúp 2,4kg mực của 2 người bán hàng rong với giá 1 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, sau khi người bán mực rời đi, nhân viên quán ăn cho biết đó là “mực ma”. “Mình có kêu nướng giúp 1 con ăn thử, kết quả là cứng, hôi và không có vị mực, phải vứt đi”, nữ du khách phản ánh qua bài viết trên mạng xã hội.

Chính quyền địa phương thiết kế pa nô tuyên truyền, cảnh báo cho cộng đồng

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã, Công an xã và các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh môi trường du lịch, các đơn vị cho biết chưa nhận phản ánh trực tiếp từ du khách. Ông Cái Lê Chính Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, tuy du khách không phản ánh đến chính quyền địa phương, nhưng qua nắm bắt thông tin từ mạng xã hội và theo dõi tình hình ở địa phương, UBND xã sẽ kiểm tra, xác minh, xử lý vấn đề liên quan đến môi trường du lịch. “Chúng tôi luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và xử lý nghiêm các hành vi ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch và quyền lợi của du khách. Do vậy, mong khi có vấn đề liên quan xảy ra, du khách cần phản ánh đến cơ quan chức năng”, ông Đạo chia sẻ.

Trước thông tin có tình trạng bán hải sản khô không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, lợi dụng lòng tin của du khách, chính quyền địa phương đã thiết kế pa nô tuyên truyền, thông tin cảnh báo đến du khách. Đặc biệt, sau khi thông tin “bóc phốt mực ma” xuất hiện, địa phương cũng thiết kế pa nô tuyên truyền trả lời ý kiến cộng đồng xoay quanh vấn đề “mực ma”.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, xã luôn khuyến cáo du khách lựa chọn cơ sở uy tín. Đồng thời chính quyền xã cũng tăng cường kiểm tra để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hình ảnh du lịch địa phương.

Theo ông Hùng, địa phương không cấm buôn bán hợp pháp. Tuy nhiên, việc kinh doanh phải bảo đảm: Nguồn gốc rõ ràng, chất lượng sản phẩm, thông tin trung thực, đúng giá và không chèo kéo, gây phản cảm. Đối với các vấn đề liên quan đến sự phát triển của địa phương, trong đó có môi trường du lịch, xã luôn sẵn sàng ghi nhận phản ánh, đồng thời phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quan điểm của địa phương là không bao che, tiếp tay cho vi phạm.