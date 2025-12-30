Công nghiệp xanh: Tư duy & hành động

Nhiều doanh nghiệp tại KCN Phú Bài đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại để sản xuất theo hướng xanh

Tạo nền tảng công nghiệp xanh

Thành phố hiện đang mở rộng không gian phát triển mới và xác định kinh tế xanh là hướng đi tất yếu, lâu dài. Không chỉ từ thời điểm Huế tăng tốc đầu tư xây dựng để được công nhận thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị Quyết 54 của Bộ Chính trị ban hành vào ngày 10/12/2019, mà từ những thập niên sau năm 2000, TP. Huế đã cụ thể hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh trong các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, công nghiệp được xác định là lĩnh vực có khả năng chuyển đổi nhanh, tạo động lực dẫn dắt quá trình xanh hóa nền kinh tế.

Kể từ khi thành lập Khu Công nghiệp (KCN) Phú Bài, rồi đến Khu Kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô theo Quyết định 04/2006/QĐ-TTg, ngày 5/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định vị thế, thương hiệu Huế. Không chỉ phát triển lĩnh vực du lịch, văn hóa, di sản, Huế còn hướng đến phát triển các KCN hiện đại, đem lại giá trị gia tăng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những KCN, KKT ra đời cũng cho thấy, Huế là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng về đất đai, nhân lực và môi trường đầu tư hấp dẫn để phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp xanh, sạch.

Hiện, Huế có 2 vùng động lực công nghiệp quan trọng: KKT Chân Mây - Lăng Cô và chuỗi KCN Phú Bài - Phong Điền - Tứ Hạ - Quảng Vinh - Phú Đa đang được đầu tư theo hướng hạ tầng đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư chất lượng, nhất là các dự án có hàm lượng công nghệ sạch, giá trị gia tăng lớn.

Một minh chứng rõ nét là KCN Gilimex Huế vừa mới được đầu tư khá bài bản với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, không gian cây xanh bao phủ toàn bộ KCN và hệ thống quản lý an ninh khép kín cùng hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 7.600m³/ngày đêm, vốn đầu tư 130 tỷ đồng.

Ông Phan Dinh, Phó Giám đốc Công ty CP Khu công nghiệp Gilimex Huế cho biết, KCN định hướng phát triển theo mô hình sinh thái. Vì vậy, công ty yêu cầu bắt buộc đối với nhà đầu tư thứ cấp phải sử dụng công nghệ sạch, hạn chế phát thải, bảo đảm toàn bộ nước, chất thải được xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Nhiều doanh nghiệp (DN) trong KKT, KCN cũng đang chuyển dịch sang mô hình sản xuất tiết kiệm năng lượng, tuần hoàn, sử dụng năng lượng tái tạo. Không ít doanh nghiệp, nhà máy tại KCN Phú Bài, Phong Điền, Tứ Hạ… đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, giảm đáng kể lượng phát thải CO₂ và chi phí vận hành. Bên cạnh đó, việc bố trí các nhà xưởng, khu sản xuất tập trung gắn với hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt chuẩn và yêu cầu bắt buộc về công nghệ sạch đối với nhà đầu tư mới đã hình thành mô hình KCN phát triển theo hướng xanh, bền vững.

Theo ông Lê Văn Tuệ, Trưởng ban Quản lý KKT, CN thành phố, những mục tiêu đặt ra ở các KCN, KKT cho thấy, Huế đang tạo dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh, vừa thu hút đầu tư bền vững, vừa bảo đảm an toàn môi trường cho cộng đồng, mở ra cơ hội để Huế hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng hành phát triển xanh

Trong bối cảnh cả nước phấn đấu đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050 như cam kết của Thủ tướng Chính phủ và chiến lược tăng trưởng xanh, Huế đã xác định, phát triển kinh tế xanh không chỉ là lựa chọn mà còn là yêu cầu sống còn để đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển và bảo tồn nét đặc trưng văn hóa di sản của vùng đất Cố đô.

Lãnh đạo thành phố thông qua các các hội nghị, hội thảo, diễn đàn phát triển kinh tế địa phương và khu vực đã nhấn mạnh đến tinh thần, mục tiêu này, trong đó có chủ trương nhất quán không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng thuần túy. Tất cả các dự án, đặc biệt là dự án công nghiệp phải đáp ứng tiêu chí công nghệ sạch, tiêu thụ năng lượng ít, quản trị carbon minh bạch và khả năng tái chế tài nguyên. Quan điểm nhất quán này sẽ góp phần hình thành “bộ lọc xanh”, giúp Huế tránh được những dự án tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm; đồng thời tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư có chiến lược phát triển bền vững.

Các sở, ngành và chính quyền địa phương cũng chủ động chuyển đổi phương thức quản lý từ “kiểm tra - xử phạt” sang “đồng hành - hỗ trợ DN xanh”, thúc đẩy DN áp dụng các mô hình quản trị hiện đại, đo lường phát thải, sử dụng nguyên liệu sạch. Hiện nay, Huế đang triển khai xây dựng bộ tiêu chí đánh giá KCN xanh, DN xanh và sản phẩm xanh làm căn cứ lựa chọn DN nòng cốt và hỗ trợ ưu đãi theo đúng định hướng.

Cùng với đó, TP. Huế triển khai các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp xanh, tập trung vào các ngành kỹ thuật, tự động hóa, vật liệu mới, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo… Đây là bước đi chiến lược, bởi nguồn nhân lực chính là “điều kiện tiên quyết” giúp DN chuyển đổi công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương cho rằng, TP. Huế đã phác thảo và mong muốn trong thời gian đến, Huế sẽ trở thành trung tâm công nghiệp xanh của miền Trung. Mục tiêu này cũng được thể hiện bằng tư duy và hành động cụ thể. Theo đó, thành phố đã, đang tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch chiến lược để chuyển đổi mô hình sản xuất, đầu tư và tiêu dùng theo hướng bền vững. Trong đó, công nghiệp đóng vai trò chủ đạo thông qua những định hướng trọng tâm trong đầu tư phát triển các cụm công nghiệp xanh, sạch; xây dựng các KCN, KKT sinh thái theo các tiêu chí của các bộ, ngành Trung ương và tiêu chuẩn quốc tế. Các KCN, KKT này cũng sẽ yêu cầu các DN thứ cấp hoạt động theo chuỗi kinh tế tuần hoàn; chuyển đổi năng lượng sạch trong sản xuất…