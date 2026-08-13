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ClockThứ Ba, 25/08/2026 17:20
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Huế công bố thông tin:

Về việc thay đổi địa điểm Agribank Chi nhánh A Lưới Huế

Căn cứ Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;

Căn cứ công văn số 3073/LV9-QLGS ngày 11/8/2026 của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Agribank chi nhánh A Lưới Huế;

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-NHNo-PC ngày 23/3/2026 của Tổng Giám đốc Agribank về ủy quyền thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước về hoạt dộng của Chi nhánh, Phòng giao dịch;

Căn cứ Quyết định số 2516/QĐ-NHNo-TCNS ngày 24/8/2026 của Tổng Giám đốc Agribank về việc thay đổi địa điểm Agribank Chi nhánh A Lưới Huế;

Agribank Chi nhánh Huế công bố thông tin về thay đổi địa điểm giao dịch của Agribank Chi nhánh A Lưới Huế như sau:

- Tên gọi (không thay đổi): NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH A LƯỚI HUẾ

- Tên bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – A Luoi Hue Branch

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh A Lưới Huế.

- Địa chỉ cũ: 187 Hồ Chí Minh, xã A Lưới 2, thành phố Huế, Việt Nam.

- Địa chỉ mới: 184 Hồ Chí Minh, xã A Lưới 2, thành phố Huế, Việt Nam.

3. Ngày dự kiến khai trương địa điểm mới: Ngày 07 tháng 9 năm 2026.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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