Bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Ngọc Hiếu

Cùng dự có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, hệ thống nguồn và lưới điện trên địa bàn thành phố hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Nhiều dự án điện mặt trời, điện gió và công trình lưới điện đang được triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu nhận định nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhất là tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các dự án trọng điểm. Vì vậy, cần tính toán kỹ khả năng mang tải, dự phòng nguồn điện, phương án cấp điện, điểm đấu nối và tiến độ đầu tư các công trình điện tại từng khu vực.

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Ngọc Hiếu

Nguồn điện phải đi trước một bước

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu việc phát triển nguồn điện, lưới điện phải được tính toán đồng bộ với nhu cầu phụ tải và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chủ động chuẩn bị hạ tầng năng lượng để đáp ứng nhu cầu của các khu kinh tế, khu công nghiệp và các dự án lớn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh, định hướng không phát triển thêm các dự án thủy điện nhỏ.

Đối với điện mặt trời, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu rà soát, lựa chọn vị trí trên nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp quy hoạch và hạn chế ảnh hưởng đến các không gian phát triển khác. Đồng thời, nghiên cứu mô hình sử dụng đất đa mục đích, kết hợp phát triển điện mặt trời phía trên với sản xuất nông nghiệp hoặc nuôi trồng phù hợp phía dưới; quan tâm phát triển điện mặt trời áp mái tại các khu, cụm công nghiệp và nhà máy.

Điện tái tạo phải gắn với quy hoạch, môi trường

Đối với các khu vực có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lưu ý việc lựa chọn dự án phải được xem xét đồng bộ về quy hoạch, hiệu quả đầu tư, khả năng đấu nối và tác động đến các quy hoạch khác trong khu vực. Các dự án cần được bố trí hợp lý, gắn kết với hệ thống truyền tải và các dự án lân cận; tránh đầu tư riêng lẻ, phân tán, dẫn đến phải xây dựng đường dây đấu nối kéo dài, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến quy hoạch chung. Chỉ xem xét đưa vào danh mục những vị trí bảo đảm đầy đủ các điều kiện và mang lại hiệu quả tổng thể.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đặc biệt lưu ý yêu cầu bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và sinh kế của người dân khi nghiên cứu các dự án điện mặt trời tại khu vực đầm phá, lòng hồ thủy điện, thủy lợi; đồng thời đánh giá kỹ tác động đến nguồn nước, đa dạng sinh học và hoạt động sản xuất của cộng đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh giao Sở Công thương làm đầu mối, phối hợp với ngành điện và các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu phụ tải, quy hoạch hệ thống lưới điện, trạm biến áp; xây dựng phương án cân đối nguồn điện theo từng giai đoạn. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình điện; làm việc với các dự án có nhu cầu sử dụng điện lớn để xác định tiến độ, phương án cấp điện và đấu nối, bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.