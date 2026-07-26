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Jujitsu Huế giành 24 huy chương tại đấu trường khu vực

ClockThứ Ba, 25/08/2026 18:41
HNN.VN - Chiều 25/8, HLV Chu Minh Tuấn (bộ môn Jujitsu TP. Huế) thông tin, kết thúc Giải vô địch & vô địch trẻ Jujitsu Đông Nam Á 2026, tuyển Việt Nam đứng nhất toàn đoàn với 120 HCV, 113 HCB, 112 HCĐ, trong đó, tuyển Jujitsu TP. Huế đã đóng góp một số thành tích đáng ghi nhận.

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 Những VĐV Jujitsu Huế cùng thành tích giành được tại Giải vô địch & vô địch trẻ Jujitsu Đông Nam Á 2026.

Giải vô địch & vô địch trẻ Jujitsu Đông Nam Á 2026 diễn ra từ 19/8 tại Campuchia, quy tụ gần 600 VĐV đến từ 8 Quốc gia trong khu vực. Đội tuyển Jujitsu Việt Nam tham dự với 185 VĐV, tranh tài ở hệ vô địch cùng các nhóm tuổi U12, U14, U16, U18 và U21.

Quá trình tranh tài, tuy góp mặt 11 VĐV (ít hơn nhiều so với một số tỉnh, thành, như: Đồng Nai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh… từ hơn 20 - 40 VĐV), nhưng tuyển Jujitsu TP. Huế đã xuất sắc đóng góp cho tuyển Jujitsu Việt Nam 24 huy chương (3 HCV, 8 HCB, 13 HCĐ), trong đó, 3 HCV thuộc về các VĐV: Lê Văn Bun (U18 hạng 56kg Fighting), Chế Công Nhật (U18 hạng 62kg Fighting) và Ma Văn Cầu (U14 hạng 32kg Gi).

“Bên cạnh niềm vui từ những tấm huy chương giành được, điều quan trọng là các võ sĩ Cố đô thể hiện sự ổn định ở nhiều nội dung và nhóm tuổi. Vào đầu tháng 10, dự kiến 7 VĐV trọng điểm của Jujitsu TP. Huế sẽ được đi tập huấn tại Hà Nội để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sắp tới”, HLV Chu Minh Tuấn thông tin.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: Jujitsu HuếGiải vô địch & vô địch trẻ Jujitsu Đông Nam Á 2026VĐV Jujitsu
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