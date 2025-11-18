  • Huế ngày nay Online
Vẫn còn 15 vị trí trên Quốc lộ 20 và 27C bị ách tắc sau mưa lũ

Theo thống kê sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 8 giờ 30 ngày 28/11, vẫn còn 15 vị trí trên Quốc lộ 20 và 27C.

 Sạt lở trên quốc lộ 29 làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa có 12 vị trí tắc đường trên Quốc lộ.27C (trong đó có 5 điểm tắc đường cũ, đã thông xe 3 điểm và phát sinh thêm 10 điểm tắc đường mới), chủ yếu do sạt lở taluy dương tại các đoạn địa hình dốc, nền đất đã bão hòa nước.

Dự kiến, sẽ thông xe 1 làn toàn tuyến trước ngày 4/12. Tỉnh Lâm Đồng có 3 vị trí tắc đường gồm 2 vị trí sạt lở trên Quốc lộ 20 tại khu vực Đèo Mimosa và Đèo D’Ran, cùng 1 vị trí trên Quốc lộ 27C tại lý trình Km65+800-Km66+00.

Số liệu thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên không thay đổi so với sáng 27/11.

Cụ thể, 108 người chết, mất tích, trong đó có 98 người chết (Quảng Trị 1 người, Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 3 người, Đắk Lắk 63 người, Khánh Hòa 22 người, Lâm Đồng 5 người); 10 người mất tích (Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người); có 51.807 ha lúa, hoa màu và 39.034 ha cây trồng khác bị thiệt hại; 373 ha thủy sản thiệt hại; 426 nhà nhà bị sập đổ; 944.475 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hiện, các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã cơ bản khắc phục xong; các địa phương còn lại đang tập trung nguồn lực để khắc phục, sữa chữa nhà.

Mưa lũ hiện còn 2.066 nhà bị ngập; 100.470 lồng nuôi trồng thủy sản, trong đó tỉnh Đắk Lắk là địa phương bị thiệt hại lớn nhất với 99.498 lồng.

Các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã cơ bản khắc phục xong thiệt hại mưa lũ. Tỉnh Đắk Lắk hiện địa phương đang rà soát, thống kê.

Tỉnh Gia Lai đã hoàn thành khắc phục đối với các nhà bị hư hỏng nhẹ do bão số 13 và đợt mưa lũ 16-22/11; hiện tiếp tục tổ chức khắc phục 845 nhà bị hư hỏng nặng, sập đổ.

Tỉnh Khánh Hòa cần xây dựng lại 115 nhà bị sập, đổ trôi và sửa chữa 922 nhà bị hư hỏng nặng; hỗ trợ chi phí làm nhà với mức 60 triệu đồng/nhà; hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa với mức 30 triệu đồng/nhà.

Tỉnh Lâm Đồng huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên sửa chữa, khắc phục 750 nhà, đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định đời sống trước ngày 30/11 và tổ chức khảo sát 76 nhà hư hỏng nặng, dự kiến hoàn thành xây dựng trước 31/1/2026.

Hiện vẫn còn 45 trường vẫn phải cho học sinh nghỉ học, trong đó tỉnh Khánh Hòa 39 trường (hoàn thành dọn dẹp vệ sinh trước ngày 29/11); Đắk Lắk có 6 trường đã hoàn thành dọn dẹp vệ sinh.

Dự kiến các trường hoạt động trở lại từ ngày 1/12. Các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã cho học sinh đi học bình thường.

Các bệnh viện, trạm y tế cấp xã đã hoạt động khám chữa bệnh trở lại cho người dân. Hiện đang tiếp tục công tác khử trùng, tiêu độc tại các khu dân cư. Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn, tổ chi viện y tế hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại.

Mạng thông tin liên lạc công cộng tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã được các doanh nghiệp viễn thông khắc phục, cơ bản thông tin liên lạc đã trở lại bình thường.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế: 14.352 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.500 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.604 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng).

Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh môi trường và tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo vietnamplus.vn
