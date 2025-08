Ưu tiên xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển

Đoạn kè bờ biển qua phường Thuận An vừa được đầu tư

Nguy cơ sạt lở nhiều nơi

Xây dựng kè ứng phó sạt lở, xâm thực biển được xem là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay nhằm ổn định bờ biển và bảo vệ dân cư... Ở các địa phương vùng ven biển, khu vực sạt lở được xử lý bằng các tuyến kè kiên cố đã chấm dứt tình trạng sạt lở, bảo vệ hiệu quả khu dân cư, đất sản xuất phía bên trong. Tuy nhiên, các đợt mưa lũ từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, làm nhiều đoạn bờ biển tiếp tục bị sạt lở và cần phải xử lý khẩn cấp.

Tại hai xã Phú Thuận, Phú Hải cũ (nay là phường Thuận An), tình trạng xâm thực bờ biển vẫn tiếp diễn ở những đoạn chưa được đầu tư đồng bộ, thậm chí có đoạn sạt lở vào mùa khô, gây lo lắng cho người dân cũng như chính quyền địa phương.

Tương tự, tại hai xã Vinh Hiền, Vinh Mỹ (nay là xã Vinh Lộc) do tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, đặc biệt là bão số 6 năm 2024 đã gây xâm thực nghiêm trọng làm nước biển tràn vào khu dân cư. Về lâu dài, nếu không được xây dựng kè kiên cố, mùa mưa bão tới, nguy cơ xâm thực biển làm ảnh hưởng đến khu dân cư rất lớn.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đối khí hậu - Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), trong các năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, diễn biến bất thường của thời tiết trên địa bàn thành phố liên tục chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh tăng cường đã gây ra mưa lớn. Đặc biệt, trong năm 2024, do ảnh hưởng của bão số 6 và liên tiếp các đợt thiên tai trong tháng 9 và tháng 10 đã làm xói lở bờ biển trên địa bàn thành phố nghiêm trọng hơn, nâng tổng chiều dài bị sạt lở lên hơn 20km. Tốc độ xói lở trung bình hàng năm từ 5 - 7m, có nơi từ 20 - 30m, đe dọa đến tính mạng và tài sản của hơn 1.000 hộ dân sống sát bờ và làm ảnh hưởng các tuyến tỉnh lộ, Quốc lộ 49B, các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như hệ sinh thái của đầm phá Tam Giang - Cầu Hai...

Trước tình hình trên, trong các năm qua, bằng nhiều nguồn vốn của Trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp, thành phố đã đầu tư kè chống xói lở bờ biển với chiều dài gần 10km, các công trình kè chống sạt lở đang hoạt động bình thường, phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ đất đai, dân cư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn các đoạn bị sạt lở nặng cần phải xử lý khẩn cấp, gồm đoạn bờ biển qua phường Thuận An với chiều dài gần 1km và đoạn bờ biển qua xã Vinh Lộc với chiều dài 1km với tổng kinh phí để thực hiện khoảng 400 tỷ đồng.

Xử lý vùng xung yếu

Theo Sở NN&MT, sau các đợt mưa lũ, sở đã phối hợp Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố, phối hợp các ngành chức năng và chính quyền các địa phương tiến hành kiểm tra, khảo sát đề xuất phương án xử lý phòng, chống sạt lở đối với các vùng xung yếu, trọng điểm. Đối với bờ biển xã Phú Hải cũ, năm 2021, UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ biển đoạn Phú Hải - Phú Diên (cũ) với chiều dài 1,9km, tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng; bờ biển xã Giang Hải cũ (này là xã Vinh Lộc), đã triển khai dự án kè chống sạt lở khẩn cấp với chiều dài 3,4km, kinh phí khoảng 260 tỷ đồng. Các công trình đã phát huy hiệu quả, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân.

Đối với đoạn sạt lở khu vực bãi tắm phường Thuận An, Ban Chỉ huy PCTT& TKCN thành phố đã xuất kho khẩn cấp 4.150m2 vải địa kỹ thuật, 700m3 đá hộc và huy động cán bộ kỹ thuật đến hiện trường tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các lực lượng triển khai xử lý khẩn cấp sạt lở bờ biển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai cuối năm 2024 đến đầu năm 2025 đã gây nên xâm thực, xói lở tái diễn ở những khu vực trên, cần phải có phương án xử lý về lâu dài. UBND thành phố đã báo cáo, đề xuất Bộ NN&MT đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn đầu tư công do Bộ NN&MT quản lý để đầu tư xây dựng các công trình kè chống sạt lở bờ biển trên địa bàn thành phố.

Theo UBND thành phố, kinh phí đầu tư xây dựng kè phòng, chống sạt lở bờ biển rất lớn, trong lúc ngân sách thành phố chưa cân đối đủ để bố trí triển khai thực hiện. Do đó, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tổ chức khảo sát, phối hợp với các đơn vị liên quan để đề xuất phương án xử lý khẩn cấp đoạn bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng với chiều dài khoảng 400m thuộc địa phận xã Vinh Lộc nhằm xem xét, cân đối và bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, UBND thành phố giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT nghiên cứu, lập dự án đầu tư đối với đoạn bờ biển bị sạt lở rất nặng với chiều dài hơn 1,5km ở xã Vinh Lộc; phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND thành phố đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư xử lý sạt lở bờ biển khu vực trên. UBND thành phố cũng đề nghị các địa phương có biện pháp bố trí tiêu vè, rào chắn, lắp dựng các biển cảnh báo tại các khu vực sạt lở biển nguy hiểm. Chủ động di dời, sơ tán người dân, dự trữ vật tư dự phòng để xử lý khẩn cấp tạm thời khi có thiên tai xảy ra.