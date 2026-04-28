Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tuyên dương 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể.

Sáng 28/4, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội, nơi cách đây 80 năm đã diễn ra Lễ mít-tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên của nước Việt Nam độc lập (1/5/1946), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể năm 2026.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Lễ mít-tinh còn có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Không ngừng học tập, rèn luyện, tiến tới làm chủ khoa học-công nghệ

Ôn lại truyền thống, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết:

Từ cuộc bãi công lịch sử của những người thợ Ba Son-Sài Gòn năm 1925 đến sự ra đời của Công hội đỏ Bắc Kỳ năm 1929 (tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày nay), đặc biệt là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, đã đánh dấu sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam với chủ nghĩa quốc tế vô sản, là bước chuyển quan trọng của phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác, đưa giai cấp công nhân Việt Nam trở thành lực lượng chính trị tiên phong, có tổ chức, có lý tưởng và có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng nước nhà.

Trong thời kỳ vận động dân chủ (1936-1939), Ngày Quốc tế Lao động đã được tổ chức công khai, tiêu biểu là cuộc mít-tinh ngày 1/5/1938 với hơn 25.000 người tham gia tại khu Đấu xảo Hà Nội, nay là Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô - một cuộc biểu dương lực lượng to lớn, thể hiện khí thế đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Sau khi đất nước giành được độc lập, năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh quy định ngày 1/5 là ngày lễ chính thức của nước ta, ngày công nhân lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương. Từ đó đến nay, Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam luôn được tổ chức trang trọng và càng thêm ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức gắn với kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4.

Từ tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5/2012, theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân”.

Từ đó, ở Việt Nam, ngày Quốc tế Lao động được tổ chức gắn với hoạt động “Tháng Công nhân”, trở thành đợt cao điểm chăm lo đời sống công nhân lao động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong xây dựng giai cấp công nhân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Nguyễn Anh Tuấn cho biết, phát huy tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền lợi người lao động từ 140 năm về trước, ngày nay, tổ chức Công đoàn, nhất là những cán bộ công đoàn ở cơ sở đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động thiết thực, hiệu quả. Trong đó, hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể được đề cao, là hoạt động chủ yếu của công đoàn trong các doanh nghiệp.

Thông qua đối thoại thực chất, người lao động (thông qua đại diện là tổ chức Công đoàn) và người sử dụng lao động lắng nghe ý kiến của nhau, tăng cường hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động nhanh chóng và hiệu quả; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Nhân dịp này, người đứng đầu tổ chức Công đoàn Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ công đoàn, anh, chị, em công nhân lao động tiếp tục phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động, phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, tiến tới làm chủ khoa học-công nghệ.

Mỗi cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở cần làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tập trung cho công tác đối thoại và thương lượng tập thể...

Đồng thời, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng đã nhắc lại lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi nói chuyện với công nhân lao động thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh: Cán bộ công đoàn phải gần công nhân hơn nữa, hiểu công nhân hơn nữa, nói được tiếng nói của công nhân và bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân.

Khi thực hiện đúng lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tổ chức Công đoàn tiếp tục xứng đáng là chỗ dựa tin cậy để đoàn viên, công nhân lao động ra sức thi đua cống hiến xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Hàng chục nghìn cuộc đối thoại, thương lượng tập thể được tổ chức hằng năm

Phát biểu tại lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nhân Việt Nam đã có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Công đoàn Việt Nam đã khẳng định rõ nét vai trò là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, đi vào thực chất; tổ chức nhiều phong trào rất ý nghĩa, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn chủ động, tích cực đề xuất và tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; chú trọng hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể. Mỗi năm, hàng vạn cuộc đối thoại được tổ chức, kịp thời giải quyết hàng nghìn ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động. Nhiều thỏa ước lao động tập thể được ký kết, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Với 101 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương, đồng thời khẳng định: Các đồng chí là hiện thân của lớp cán bộ công đoàn thời kỳ mới, là tấm gương tiêu biểu của phong trào công nhân, của hoạt động công đoàn.

Nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu đất nước phát triển nhanh, bền vững, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hằng năm.

Các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, tập trung cho mục tiêu nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng hai con số; đổi mới sáng tạo, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong làm việc, ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Thứ hai, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh thật sự tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp xứng đáng vào phong trào công nhân quốc tế.

Thứ ba, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, nhiệt huyết, trách nhiệm, gắn bó với người lao động, nắm chắc tình hình phát triển của doanh nghiệp, có kỹ năng và phương pháp công tác tốt.

Thứ tư, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thiện tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể; đề xuất, xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến công nhân lao động và tổ chức Công đoàn. Tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031; tập trung đánh giá toàn diện những thành tựu, hạn chế, tồn tại của giai đoạn 2023-2026, phân tích nguyên nhân, có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn Việt Nam hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gửi gắm đến các Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu được tuyên dương hôm nay tiếp tục lan tỏa, ngày càng có nhiều cán bộ công đoàn có bản lĩnh vững vàng, trách nhiệm cao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào công nhân, hoạt động công đoàn sẽ có bước phát triển mới, đạt nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước và phong trào công nhân quốc tế; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

