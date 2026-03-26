Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83%

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương. (Ảnh: THÙY LINH)

Sáng 4/4, tại Hà Nội, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) họp báo công bố tình hình kinh tế-xã hội tháng 3/2026 và quý I/2026 với hình thức trực tiếp ở trụ sở Cục và trực tuyến với 34 điểm cầu của các tỉnh, thành phố.

Theo số liệu thống kê, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định, sản lượng cây lâu năm đạt khá, chăn nuôi lợn tiếp tục phục hồi, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng cao nhờ ứng dụng khoa học, công nghệ. Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp quý I/2026 tăng 3,36% so với cùng kỳ 2025; ngành lâm nghiệp tăng 3,22%; ngành thủy sản tăng 4,51%.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, sản xuất công nghiệp duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, hoạt động xây dựng khởi sắc nhờ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp quý I/2026 tăng 9,01% so với cùng kỳ 2025. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 9,73%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6,54%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,58%; ngành khai khoáng tăng 5,42%; ngành xây dựng tăng 8,36%.

Trong khu vực dịch vụ, nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán và khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành thương mại và dịch vụ. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế quý I năm nay như sau: Ngành bán buôn và bán lẻ tăng 9,62%; ngành vận tải kho bãi tăng 8,95% so với cùng kỳ 2025; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,7%; ngành thông tin và truyền thông tăng 7,65%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 7,49%.

Bên cạnh đó, các ngành dịch vụ có nguồn chủ yếu từ ngân sách Nhà nước cũng có mức tăng khá như: Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc tăng 9,62% so với cùng kỳ năm 2025; giáo dục và đào tạo tăng 8,25%, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 6,90%.

Về cơ cấu nền kinh tế quý I/2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,89%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,15%; khu vực dịch vụ chiếm 43,45%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,51%.

Đánh giá chung về tình hình kinh tế quý I, Cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, xung đột vũ trang ngày càng leo thang, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, kinh tế quý I/2026 đạt mức tăng trưởng 7,83%.

"Đây là mức tăng trưởng tích cực, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trước những biến động nhanh, bất thường, khó lường của khu vực và thế giới", Cục trưởng Hương nói.

Kinh tế quý I/2026 đạt mức tăng trưởng 7,83%. Đây là mức tăng trưởng tích cực, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trước những biến động nhanh, bất thường, khó lường của khu vực và thế giới. Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương

